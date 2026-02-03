Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video snimak koji pokazuje nasilje blokadera koje su sprovodili godinu dana na ulicama Srbije.

- Kada stavite krvavu ruku nekome, na stranu što je to simbol nekih drugih revolucija, nekih drugih pokreta, obojenih revolucija koje su inicirane širom sveta uglavnom iz jednog ili dva centra zapadne moći.

- Stvarno ne mislite ništa loše o meni? Samo si okačio crvenu ruku i rekao da sam ubica? Pa si hteo ili da preplivam Savu i Dunav, da budem ubijen, ti si podržao to da sam ubica, da mi progonite decu, neretko da mi ubijate decu, šta sada očekujete od mene? - upitao je Vučić.

- Da vam kažem: "Hvala vam baš ste divni bili za sve to što ste radili i činili".

Vučić je istakao da niti hoće, niti može da se sveti.