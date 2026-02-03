Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video snimak koji pokazuje nasilje blokadera koje su sprovodili godinu dana na ulicama Srbije. 

- Kada stavite krvavu ruku nekome, na stranu što je to simbol nekih drugih revolucija, nekih drugih pokreta, obojenih revolucija koje su inicirane širom sveta uglavnom iz jednog ili dva centra zapadne moći.

- Stvarno ne mislite ništa loše o meni? Samo si okačio crvenu ruku i rekao da sam ubica? Pa si hteo ili da preplivam Savu i Dunav, da budem ubijen, ti si podržao to da sam ubica, da mi progonite decu, neretko da mi ubijate decu, šta sada očekujete od mene? - upitao je Vučić.

- Da vam kažem: "Hvala vam baš ste divni bili za sve to što ste radili i činili".

Vučić je istakao da niti hoće, niti može da se sveti.

- Jedino što mogu to je da sanjam još veće snove, da radim još više, da se borim još snažnije i da novim projektima pobeđujemo one koji mrze.

Ne propustitePolitika"ONI ŠTO SU IMALI POUZDANU INFORMACIJU DA ĆE MRDIĆEVI ZAKONI BITI POVUČENI, PA DA IH VUČIĆ NEĆE POTPISATI..." Jedan tvit demaskirao sumanute blokaderske tvrdnje
Aleksandar Vučić
Politika"POŽELEO SAM SRDAČNU DOBRODOŠLICU": Vučić primio akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Ukrajine, Indije, Angole i Japana
aleksandar vučić.jpg
PolitikaBLOKADERI OČAJNIČKI TRAŽE NOVI POVOD ZA PROTESTE! N1 i Nova ponovo dižu paniku da će Vučić da ih uguši i to pomoću Mrdićevih zakona
Ugljesa Mrdic.jpg
PolitikaVUČIĆ PRIMA AKREDITIVNA PISMA NOVOIMENOVANIH AMBASADORA Sutra sastanak u Palati Srbija od 10 časova
Aleksandar Vučić Agibot robot