Nakon što je izvestiocu Evropskog parlamenta za Albaniju Andreasu Šideru, poznatom albanskom lobisti, uručen počasni doktorat Univerziteta "Ismail Ćemali" u Vljori, šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu Harald Vilimski ocenio je da se to "graniči sa podmićivanjem".

- Andreas Šider, izvestilac za pristupanje Albanije EU, ’nagrađuje se’ za svoje napore da uvede prvu muslimansku zemlju u EU - napisao je na društvenoj mreži X, Vilimski, potpredsednik frakcije Patriota.

Šideru, koji je i šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu, počasni doktorat je dodeljen kao nagrada za zalaganje za pristupanje Albanije EU.

- Evropa je religija Albanije - naglasio je prilikom uručenja Šider, koji se u prošlosti isticao oštrim napadima na Srbiju i prijateljskim odnosima sa albanskim političarima, poput Aljbina Kurtija.

On je u svom govoru rekao da je put u EU težak, ali da se napori isplate.

U objavi na Instagramu Šider je istakao da mu je počasni doktorat Univerziteta u Vljori priznanje i podstrek.

- Godinama se zalažem za pristupanje Albanije EU i snažnu politiku proširenja na Zapadni Balkan, jer verujem da proširenje donosi pozitivne promene za građane na obe strane - podvukao je on.

Iako je stalni izvestilac za Albaniju Šider se nije nijednog trenutka bavio položajem i pravima srpske manjine u Albaniji.