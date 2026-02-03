Slušaj vest

Predsednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je u Dubaiju u sklopu Svetskog samita vlada (World Governments Summit) učestvovao na panelu o snazi ljudskog kapitala "The Power of Human Capital", u prisustvu brojnih svetskih lidera i međunarodnih zvaničnika.

"Istakao sam da je u savremenom svetu ljudski kapital najvažniji strateški resurs svake države, jer promena postaje jedina konstanta, a sposobnost prilagođavanja ključna funkcija moderne uprave", napisao je Macut na Instagramu.

Premijer Srbije je naveo da će globalno tržište rada doživeti velike transformacije i da je zato neophodno kontinuirano ulaganje u obrazovanje, prekvalifikacije i razvoj veština tokom čitavog radnog veka.

"Posebno sam naglasio značaj strateškog partnerstva Srbije i UAE kroz program Government Experience Exchange, koji doprinosi jačanju institucija i unapređenju kapaciteta javne uprave", dodao je Macut.

On je dodao da je govorio i o digitalnom razvoju Srbije, rastu IKT sektora i pripremi društva za nove tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju.

"Predstavio sam i EKSPO 2027 u Beogradu kao platformu za dugoročnu transformaciju države i trajno ulaganje u ljude", naveo je Macut.