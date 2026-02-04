Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali sastao se sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom.

- Na marginama Svetskog samita Vlada u Dubaiju imao sam čast da se sretnem sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, jednim od najvažnijih lidera današnjice i iskrenim prijateljem našeg naroda - napisao je Mali na Instagramu.

Već godinama, Muhamed bin Zajed al Nahjan iskreno veruje u Srbiju, a zahvaljujući prijateljstvu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem dao je ogroman doprinos razvoju Beograda i naše zemlje, dodao je ministar.

- Uvek je posebna čast sresti ljude koji Srbiju poštuju, podržavaju i vide kao pouzdanog partnera. Ponosan sam na odnose koje gradimo i na prijateljstva koja donose konkretne rezultate za naše građane - podvukao je.

