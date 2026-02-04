Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov prokomentarisao je to što se pojedini protivnici vlasti bune protiv izgadnje naftovoda ka Mađarskoj.

On smatra da je to delovanje hrvatske agenture u Srbiji, s obzirom na to da Srbija trenutno zavisi od jednog jedinog naftovoda, Jadranskog naftovoda (JANAF), koji naftu doprema preko Hrvatske. 

"Svako ko želi da vidi kako deluje hrvatska agentura u Srbiji, neka prati reakcije u javnosti na ideju da se izgradi naftovod ka Mađarskoj i tako stvori alternativa hrvatskom JANAF-u", napisao je Jovanov na društvenoj mreži "X".

Podsetimo, Marinika Tepić, saradnica prvog čoveka stranke Dragana Đilasa napisala je, između ostalog, na društvenoj mreži X da je "izgradnja naftovoda do Mađarske novi plen za kartel braće Vučić".

Tepićeva je najavila i optužnicu protiv Dragoljuba Zbiljića, predsednika Nadzornog odbora kompanije „Energotehnika Južna Bačka“.

Na to je reagovala i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

"Ja sad razumem da je Srbija neuništiva - ko je ove i ovakve preživeo 12 godina, taj je nesalomiv! Hajde da nacrtam: Srbija trenutno zavisi od jednog jedinog naftovoda, Jadranskog naftovoda (JANAF), koji naftu doprema preko Hrvatske. Potpuna zavisnost od jednog izvora ili jednog partnera je, i to svaki laik zna, pogubna za energetsku bezbednost jedne zemlje. Iz tog razloga se radi na diverzifikaciji snabdevanja kroz izgradnju naftovoda prema Mađarskoj. Ovim se direktno povećava energetska bezbednost zemlje. Srbija je danas, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ozbiljna zemlja. Brine o svojoj stabilnosti i sigurnosti u svim oblastima. Brine o budućnosti. Izgradnja naftovoda do Mađarske je strateški prioritet za stabilno snabdevanje", poručila je Ana Brnabić.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPLENKOVIĆ SE KLANJA MRAČNOJ USTAŠKOJ PROŠLOSTI! Fašizam pod državnim pokroviteljstvom u članici EU - takva Hrvatska bi Srbiji da drži lekcije o evropskom putu!
Marko Perković Tompson Andrej Plenković
PolitikaTROJNI PAKT PROTIV SRBIJE ODRŽAO PRVI SASTANAK O DALJIM KORACIMA! U jeku ustaške harange u Hrvatskoj održan sastanak sa Albanijom i Prištinom!
vojni savez.jpg
Politika"HRVATI VIŠE NE KRIJU MRŽNJU KOJU SU KRILI DA BI UŠLI U EU" Milenko Jovanov o sramnom slavlju uz Tompsona: Ponovo maltretiraju Srbe
IMG-20250305-WA0307.jpg
Politika"HRVATI VASPITAVAJU GENERACIJE U USTAŠKOM MANIRU" Glišić o sramnom dočeku rukometaša u Zagrebu: Slave zločine nad Srbima
Darko Glišić