Istoričar i profesor Beogradskog univerziteta Nikola Samardžić dao je intervju za crnogorski portal Anaklitika gde je rekao da novu vladu treba da formiraju PES i Demokratska partija socijalista (DPS).

Kako piše Borba.me "u susret aktuelnoj destabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori javljaju se i nekadašnji Milovi nadničari i istaknuti drugosrbijanci poput Nikole Samardžića, vođeni samo jednim ciljem – da dodatno začine čorbu svojim otrovnim političkim marifetlucima".

„Kako bi se učvrstio evropski konsenzus, bilo bi idealno ako bi novu vladu formirali PES i Demokratska partija socijalista (DPS). Nekad su najbolniji kompromisi dugoročno najlekovitiji, a poznato mi je kako jedni o drugima misle“, kaže Samardžić.

On poručuje da evropski proces nije samo reformski, institucionalni i vrednosni, on je i politički.

„Tito ne bi preživeo 1948. da se nije zatim oslonio na američku humanitarnu pomoć, i pristao na razgovore o bezbednosnoj saradnji, koja je prethodno uspostavljena 1944, jednostavno jer je prethodno Jugoslaviju mahnitom sovjetizacijom ekonomski razorio i doveo je do nemaštine i gladi“, poručuje on i dodaje da je Crnoj Gori potreban front unutrašnje politike koji će se obraćati saveznicima u Briselu, dok je na Hrvatskoj odgovornost susedske politike u finalnom procesu integracije.

Na pitanje Portala Analitike da li vidi, kako kažu, mogućnost da se državotvorne partije vrate na vlast dok god Srbija ima uticaj na dešavanja u Crnoj Gori kao u posljednjih pet godina, Samardžić se nedvosmisleno deklariše.

„Da DPS radi dobar posao, svedoče upravo zvanični stavovi i reakcije Beograda", završio je Samardžičć svoje sramno izlaganje.