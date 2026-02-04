Slušaj vest

Istoričar i profesor Beogradskog univerziteta Nikola Samardžić dao je intervju za crnogorski portal Anaklitika gde je rekao da novu vladu treba da formiraju PES i Demokratska partija socijalista (DPS).

Kako piše Borba.me "u susret aktuelnoj destabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori javljaju se i nekadašnji Milovi nadničari i istaknuti drugosrbijanci poput Nikole Samardžića, vođeni samo jednim ciljem – da dodatno začine čorbu svojim otrovnim političkim marifetlucima".

„Kako bi se učvrstio evropski konsenzus, bilo bi idealno ako bi novu vladu formirali PES i Demokratska partija socijalista (DPS). Nekad su najbolniji kompromisi dugoročno najlekovitiji, a poznato mi je kako jedni o drugima misle“, kaže Samardžić.

On poručuje da evropski proces nije samo reformski, institucionalni i vrednosni, on je i politički.

„Tito ne bi preživeo 1948. da se nije zatim oslonio na američku humanitarnu pomoć, i pristao na razgovore o bezbednosnoj saradnji, koja je prethodno uspostavljena 1944, jednostavno jer je prethodno Jugoslaviju mahnitom sovjetizacijom ekonomski razorio i doveo je do nemaštine i gladi“, poručuje on i dodaje da je Crnoj Gori potreban front unutrašnje politike koji će se obraćati saveznicima u Briselu, dok je na Hrvatskoj odgovornost susedske politike u finalnom procesu integracije.

Na pitanje Portala Analitike da li vidi, kako kažu, mogućnost da se državotvorne partije vrate na vlast dok god Srbija ima uticaj na dešavanja u Crnoj Gori kao u posljednjih pet godina, Samardžić se nedvosmisleno deklariše.

„Da DPS radi dobar posao, svedoče upravo zvanični stavovi i reakcije Beograda", završio je Samardžičć svoje sramno izlaganje.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaMILAN KNEŽEVIĆ: DNP ne želi da bude saučesnik u eutanaziji interesa srpskog naroda! Spajiću nije smetalo što je do 2023. imao i državljanstvo Srbije
Screenshot 2026-02-01 122727.jpg
Politika"VIŠE OD 43% GRAĐANA CRNE GORE IZJASNILO SE DA GOVORI SRPSKIM JEZIKOM" Gujon: Ta činjenica ne može biti ignorisana u demokratskom društvu
Arno Gujon
PolitikaKNEŽEVIĆ ZA KURIR NAKON NAPUŠTANJA VLADE: Šta god traže Srbi u Crnoj Gori ne može da prođe, trebalo je da pitam nekog Hrvata da potpiše, a Mandić je...
Milan Knežević
PolitikaKNEŽEVIĆEV DNP NAPUŠTA VLADU MILOJKA SPAJIĆA! U Skupštinu šalje zakon o državljanstvu i trobojci, otvoreno pitanje saradnje sa Andrijom Mandićem
Screenshot 2026-01-30 145510.png