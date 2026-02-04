Slušaj vest

"Hrvatska, Albanija i tzv. Kosovo su nastavile da jačaju svoj vojni antisrpski savez. Mlaka papirna reakcija našeg Ministarstva spoljnih poslova povodom ustaškog okupljanja u Zagrebu morala bi prerasti u konkretne mere naše države koje bi vojne predstavnike Hrvatske i Albanije učinilo personama non grata, a njihove privredne i diplomatske aktivnosti stavile pod posebnu pažnju naših službi baš kao što bi oficiru za vezu sa tzv. Kosovom moralo biti uskraćeno gostoprimstvo", poručuje Aleksandar Vulin, senator Srpske i dodaje:

"Naša saopštenja koja ne prate konkretne akcije neće odvratiti druge zemlje da se pridruže savezu za obuzdavanje Srbije a naše ćutanje se tumači kao slabost i odustajanje od borbe za Kosovo i Metohiju i Republiku Srpsku."

"Nego, da li je generalni sekretar NATO pakta konačno obavešten o formiranju novog vojnog saveza na Balkanu? Ako nije, neka ga naši organi obaveste pa da čujemo šta i on misli", upitao je Vulin povodom sastanka predstavnika Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova u vezi sa mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, saradnje odbrambenih industrija potpisnica i o daljim koracima za sprovodjenje Deklaracije.