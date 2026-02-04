HVALIO NA SVA USTA, PA SE PRIKLONIO BLOKADERIMA! Ovako je Đokićev prorektor Bojović govorio o železnici pre pada nadstrešnice: "Vraća se poverenje"
Nebojša Bojović, prorektor Univerziteta u Beogradu - koji je javnosti postao poznat nakon objavljivanja fotografije iz kafane u društvu blokadera rektora Vladana Đokića i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, ranije je u prilogu RTS-a izjavio da se vraća poverenje u železnicu.
- Poslednji period pokazuje da je dugo bio devastiran sistem, naravno, ulaganja koja su učinjena pokazuju da se vraća poverenje u železnicu. Renesansa železnice i evropski projekat, dakle, ogromna su ulaganja - kazao je on svojevremeno za RTS.
Bojović je takođe govorio o ulaganju u modernizaciju srpskih pruga.
- Nije pitanje samo brzine, pitanje je servisa, učestalosti, frekvencije, to su višekriterijumski zadaci, potrebno je najmanje 5-6 godina da dođemo do ovih ciljeva - kazao je on i dodao:
- U ovom trenutku je ugovoreno preko 3 milijarde evra za rekonstrukciju i izgradnju mnogih pravaca, to su novci koji mogu da obezbede da se ovaj sistem vrati u ono što je predstavljao u bivšoj Jugoslaviji kada je bio jedan od dominantnijih sistema prevoženja.
Podsećamo, Bojović je nesreću na Železničkoj stanici u Novom Sadu u zvaničnom izveštaju nakon te tragedije ocenio kao manji incident, bez pominjanja broja žrtava!
Bojović je ranije bio predsednik Skupštine preduzeća Infrastruktura "Železnice Srbije“, u trenutku kada je 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu pala nadstrešnica, i na licu mesta usmrtila 14 osoba, a dve teško povređene su u kasnijim mesecima preminule.