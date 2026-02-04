Slušaj vest

Nebojša Bojović, prorektor Univerziteta u Beogradu - koji je javnosti postao poznat nakon objavljivanja fotografije iz kafane u društvu blokadera rektora Vladana Đokića i tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, ranije je u prilogu RTS-a izjavio da se vraća poverenje u železnicu.

- Poslednji period pokazuje da je dugo bio devastiran sistem, naravno, ulaganja koja su učinjena pokazuju da se vraća poverenje u železnicu. Renesansa železnice i evropski projekat, dakle, ogromna su ulaganja - kazao je on svojevremeno za RTS.

Bojović je takođe govorio o ulaganju u modernizaciju srpskih pruga.

- Nije pitanje samo brzine, pitanje je servisa, učestalosti, frekvencije, to su višekriterijumski zadaci, potrebno je najmanje 5-6 godina da dođemo do ovih ciljeva - kazao je on i dodao:

Foto: Kurir

- U ovom trenutku je ugovoreno preko 3 milijarde evra za rekonstrukciju i izgradnju mnogih pravaca, to su novci koji mogu da obezbede da se ovaj sistem vrati u ono što je predstavljao u bivšoj Jugoslaviji kada je bio jedan od dominantnijih sistema prevoženja.

Podsećamo, Bojović je nesreću na Železničkoj stanici u Novom Sadu u zvaničnom izveštaju nakon te tragedije ocenio kao manji incident, bez pominjanja broja žrtava!