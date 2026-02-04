Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković stigao je u Specijalni sud, gde počinje suđenje za slučaj Generalštab, a blokaderi prave haos ispred ove ustanove u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Njih nekoliko desetina, predvođeni liderom Demokratske stranke Srđanom Milivojevićem, blokiraju ovu prometnu ulicu koja povezuje mnoge delove grada i po ko zna koji put maltretiraju narod.

Policija je prisutna, a za sada nema većih incidenata.

Podsetimo, zajedno sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem u ovom slučaju optuženi su Slavica Jelača, v.d. sekretara Ministarstva kulture, Goran Vasić v.d direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Aleksandar Ivanović v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

1/12 Vidi galeriju Selaković stigao na suđenje u slučaju "Generalštab" Foto: Marko Karović

Podsetimo, u decembru je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još tri gorepomenute osobe zbog, kako se navodi, nezakonitosti prilikom skidanja statusa kulturnog dobra sa zgrada "Generalštaba" u Beogradu.