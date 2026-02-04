Slušaj vest

Nakon što je glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić iskoristio premijeru filma "Svadba" za politički narativ, ustvrdivši da mu je zabranjeno da radi u Srbiji reagovala je njegova koleginica Eva Ras koja mu je u uputila otvoreno pismo i pitala ga ko mu zabranjuje da snima u Srbiji, zemlji u koja mu je, kako kaže, "dozvolila da bude idejni tvorac i vođa blokadera kao osnivač Proglasa".

Komedija "Svadba", snimljena u koprodukciji Hrvatske i Srbije, pre nekoliko dana je započela svoj bioskopski život, uz ogromnu medijsku zastupljenost: o "Svadbi" se pisalo u novinama i na portalima, pričalo se na televizijama, glumci, reditelj i producenti rado su davali intervjue i izjave novinarima - pa je tako za Kurir intervju dala i Vesna Trivalić - a onda je potpisnik opozicionog Proglasa izbio u prvi plan u blokaderskim medijima!

Naime, na beogradskoj premijeri filma koju je i Kurir ispratio, u Sava centru 28. januara, Bjelogrlić je izjavio da on i veći deo glumaca koji se pojavljuje u "Svadbi" na nekoj crnoj listi u Srbiji?!

- Izazovno je to da je veći deo nas glumaca iz Srbije koji igraju u ovom filmu ne može da radi u Srbiji poslednjih nekoliko godina. Mi smo na crnoj listi, mi smo zabranjeni - rekao je Bjelogrlić, i tu izjavu objavio i na svom Instagram profilu.

Senke u Beogradu

A onda je Dragan Bjelogrlić samo dva dana nakon premijere i izjave demantovao sam sebe! On je intervjuu za novosadski "Dnevnik" rekao da je njegova serija "Senke nad Balkanom" u završnoj fazi postprodukcije, da je montaža pri kraju, te da stiže na male ekrane u martu.

- Serija stiže sredinom marta. Zadovoljan sam snimljenim materijalom. Biće odlična sezona, neću da kažem najbolja, ali će sigurno biti na nivou prve dve - naglasio je Bjela.

Dakle, "zabranjeni" Bjelogrlić priča o seriji koju će za manje od dva meseca moći da gledaju mnogi u Srbiji i čije je snimanje završeno u drugoj polovini prošle godine, a sve to dok je, kako kaže, njemu godinama zabranjeno da radi u toj istoj Srbiji?!

Kolege rade punom parom S obzirom na to da je i ostale kolege iz filma "Svadba" Bjelogrlić naveo kao zabranjene, treba napomenuti da, primera radi, glumicu Anđelku Stević Žugić cela nacija može da gleda svaki dan na RTS-u u seriji "Radio Mileva". Mladi glumac Marko Grabež stalni je član Ateljea 212, i možete ga gledati u predstavi "Režim isceljenja".

I tako je "zabranjeni" Bjela svih ovih godina glumio i glumi u pozorištu, pa ga - ukoliko uspete da dođete do ulaznice, pošto su karte uvek rasprodate - možete gledati u JDP, u predstavi "Putujuće pozorište Šopalović". Tu predstavu je, podsećamo, Bjelogrlić i većina ansambla nedavni iskorisrtila za političke poruke, podižući studentske indekse u rukama na kraju predstave, nakon čega je počela hajka na Nenada Jezdića koji se jedini bez indeksa u ruci poklonio publici.

Eva: Kako zabranjen a prikazuje se?!

Glumica Eva Ras nije ostala nema na ove izjave njenog mlađeg kolege, pa mu se obratila putem otvorenog pisma koje je objavila na svom Instagramu.

Ona ga je pitala ko mu zabranjuje da snima u Srbiji, zemlji u koja mu je, kako kaže, "dozvolila da bude idejni tvorac i vođa blokadera kao osnivač".

"Dragi moj, divni kolega, ti znaš koliko ti se divim od časa kad si se pojavio u Boljem životu Siniše Pavića, sve sam volela što si radio, uvek sam ti klicala, a kad si prebio Gagija Antonijevića u Nišu, tad sam u mnogim emisijama govorila da te ne treba blatiti zbog kafanske tuče. Bila sam naivna, tada još nisam znala za tvoje političke ambicije.

Neću ni sada ništa ružno da rečem, molim te da utešiš mene i više od milion i po penzosa koji te volimo, da nam kažeš ko ti je zabranio da Svadbu film snimiš u Srbiji, Srbiji koja ti je dozvolila da budeš idejni tvorac i vođa blokadera kao osnivač PROGLASA, firme koja je otvoreno osnovana da ruši Srbiju: Vođa blokadera - može, snimanje novog filma - NE", započela je Eva Ras svoje otvoreno pismo.

Ona mu je još jednom poručila da otkrije svima ko mu je to zabranio.

"Nije to ništa sarkastično što te molim da kažeš ko je taj koji je dozvolio da film koji je zabranjen bude premijerno pompezno prikazan u Beogradu. Volela bih da se pomirim sa celim svetom, sa svima koje sam nehotice uvredila otkada nam blokaderi zagađuju život i kako sam stara 85 godina i 33 dana želim da znam da li sam izlapela baba ili je tvoj slučaj toliko komplikovan da meni i meni sličnima muti zdrav razum.

Dakle, film nisi smeo da snimiš u Srbiji, a isti ti koji su zabranili snimanje ne zabranjuju prikazivanje. Ko su oni, reci nam, uteši nas stare fosile, da nismo popili mozak, nismo šenuli nego su vremena takva, da paradoksi ne postoje.

Pozdravljam te sa željom da urazumiš blokadera, da svi zajedno gledamo zabranjeni film, i da se zagrlimo svi do jednog da stresemo sa sebe svo blato koje smo skupili za ovih 14 meseci da priznamo da smo to što jesmo, da je došlo vreme da prestanemo da bulaznimo. Zabranjeno je da snimaš ovde, a slobodno možeš tu da prikazuješ", zaključila je Eva.