Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković negirao je danas na početku suđenja krivicu za zloupotrebe položaja u vezi sa skidanjem oznake kulturnog dobra vezano za zgradu Generalštaba, za šta ga tereti optuzni predlog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

"Jezički i gramatički razumeo sam optužnicu, ali sadržinski mi nije jasno šta sam zgresio. Ja sam pravnik, poznata su mi bića krivičnih dela i ne vidim šta sam zgrešio. Kategorički izjavljujem, nisam kriv", rekao je danas ministar Selakovic.

Navode optužnice negirali su i ostali okrivljeni, a ministar kulture na pocetku suđenja, na pitanje sudije izjavio je i da ne želi da se pozove imunitet.

Međutim, kako je sudija naveo, sud će po službenoj dužnosti poslati dopis Vladi Srbije, kako bi se izjasnila da li ona želi da postavi imunitet Selakoviću, na šta po Ustavu ima pravo.

U sudu je pročitana optužnica i u toku su uvodna uzlaganja tužilaštva i odbrane.

Ispred Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu, gde se održava suđenje za slučaj Generalštab, blokaderi uveliko prave haos.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.58.27 (2).jpeg
Foto: Marko Karović

Njih nekoliko desetina, predvođeni liderom Demokratske stranke Srđanom Milivojevićem, blokiraju ovu prometnu ulicu koja povezuje mnoge delove grada i po ko zna koji put maltretiraju građane.

Kurir Politika

Ne propustiteKulturaMinistar kulture Nikola Selaković najavio mogućnost da Narodni muzej u Nišu dobije nacionalni status
IMG-20250517-WA0142.jpg
Politika"NOVI GENERALŠTAB BIĆE ZAVRŠEN ZA TRI GODINE" Predsednik Vučić otkrio detalje: Izmeštamo ga iz centra grada
Aleksandar Vučić
PolitikaOVAKO GENERALŠTAB IZGLEDA IZNUTRA - POTPUNO RUGLO: Pogledajte snimak dronom, zbog ovoga su blokaderi upropastili investiciju vrednu 750 miliona evra (VIDEO)
Generalštab
PolitikaZBOG BLOKADERA SADA POSTOJI ŠANSA DA PRIŠTINA SIJA TRAMPOVIM KULAMA: Profesor Petričković: Bio bi to dupli šamar za Srbiju
Generalštab Vjosa Osmani
Politika"POGUBNA JE KAMPANJA ZA GENERALŠTAB KOJU SU VODILI BLOKADERI" Vučević: Stopiranjem tog projekta poslali su lošu poruku investitorima
Screenshot 2025-10-21 180944.jpg