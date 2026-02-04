Slušaj vest

Lider LDP-a Čedomir Jovanović uputio je oštre reči advokatu Božu Preleviću, kokeg je oduvek kritikovao zbog sudskog procesa za ubistvo premijera Zorana Đinđića, a i danas  - gledajući Prelevića u emisijama u kojima daje podršku blokaderima i napada vlast  - Jovanović podseća na prošle radove ovog advokata!

Tako je Prelevića Jovanović u svom storiju na Instagramu nazvao "večni dupljak" i optužio ga da se danas krije iza studenata.

"Večni "dupljak", podmukao, s leđa rušio Zorana (Đinđića), pa ga po drugi put ubijao rušeći optužnicu Zoranovim ubicama. Pa i danas, opet po zadatku, namešta našu decu kao studentski ideolog izvikan u redakciji UDBE", napisao je Čeda Jovanović na Insgramu.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 12.17.08.jpeg
Stori Čede Jovanovića na Instagramu Foto: Printscreen Instagram

 Kurir Politika

