Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je na prvoj sednici Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, koja je održana danas, za prvog predsednika izabran Vujo Ilić kojeg su za člana Komisije predložile organizacije civilnog društva.

Brnabić je rekla da je Ilić za 9. februar zakazao sledeću sednicu na kojoj će biti usvojen poslovnik o radu Komisije i donet radni i finansijski plan kako bi, kako je rekla, počeli efikasno i brzo da rade.

- Prva, konstitutivna sednica Komisije je uspešno završena. Zahvalila bih svim članovima na saradnji i spremnosti na kompromis i dogovor koji je izuzetno važan za sve građane Srbije. Mislim da smo uradili veliki i važan posao za građane i za poverenje u izborni proces - rekla je Brnabić posle sednice Komisije održane u Skupštini Srbije.

Ona je istakla da je sastanak protekao u konstruktivnoj i dobroj atmosferi i da je komisija izabrala tri predsedavajuća koji se, kako je pojasnila, rotiraju na svaka tri meseca, a da se po zakonu prvi predsednik Komisije bira među članovima koje su predložile organizacije civilnog društva.

Od članova predloženih od opozicionih poslaničkih grupa izabran je Nebojša Spasojević, a od onih koje je predložila poslaničkih grupa parlamentarne većine Bojana Vraneš.

Brnabić je istakla da je tačnost biračkog spiska jedna od osnovnih stvari koja garantuje poverenje u izborni proces i dodala da je čitav proces oko formiranja Komisije bio veoma komplikovan i da je dugo trajao što je, kako je ocenila, prirodno i normalno u situaciji kada postoji veliko nepoverenje između različitih činilaca u društvu.

Navela je da je posebno bilo izazovno zato što je izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku trebalo da se postigne dogovor između poslaničkih grupa vladajuće većine, poslaničkih grupa opozicije i organizacija civilnog društva koje imaju višegodišnje rezultate u posmatranju i analizi izbora u Srbiji, a to su Crta i Cesid.

Brnabić je rekla da je izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku predviđeno da Komisija ima 10 članova koji, kako je istakla, nisu političari, već stručnjaci, od kojih su pet članova predložile poslaničke grupe vladajuće većine, tri poslaničke grupe opozicije, a da su po jednog člana predložile Crta i Cesid.

1/9 Vidi galeriju Sednica Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska Foto: Petar Aleksić

Pojasnila je da se odluke Komisije donose dvotrećinskom većinom i da je potrebno sedam od deset glasova, kao i da iz svake od tri grupacije bar dva člana glasuju za odluku.

- Komisija nije političko telo, već stručno telo i ja sam ih danas u uvodnom delu zamolila da se ne bave politikom, već da se na najstručniji način bave isključivo biračkim spiskom u čemu će imati svu moju podršku kao predsednice Narodne skupštine - rekla je Brnabić.

Na pitanje da se, kada se u delu javnosti govorilo o neažurnosti biračkog spiska, pominjalo brisanje preminulih i da li postoji predlog kako to da se ubrza, Brnabić je rekla da je podsetila članove Komisije da je njihov mandat izuzetno širok i da se ne odnosi samo na to da proveravaju birački spisak i ispravljaju eventualne nepravilnosti, već i da predlažu izmene i dopune zakona i donošenje novih zakona.

- Ja taj deo nisam uspela da rešim kao ministar državne uprave i lokalne samouprave, ne ni kao premijer iako smo, zahvaljujući e-Upravi mnoge od tih stvari ažurirali i automatizovali. Međutim, ono što nismo uspeli da uradimo je do matičara koji dobija informaciju da je neko preminuo, odnosno da je upisan u matičnu knjigu preminulih i mora da izbriše preminulog iz biračkog spiska. Mislim da taj deo mora biti automatizovan, a za to moraju da se izmene određeni zakoni. To su neke stvari koje Komisija može da predloži Narodnoj skupštini i da se odmah nađe na dnevnom redu - rekla je Brnabić.

Naglasila je da se nastavlja rad na primeni ODIHR-ovih preporuka i dodala da je Sekretarijat Narodne skupštine u ponedeljak poslao svim poslaničkim grupama, organizacijama civilnog društva, ODIHR-u, OEBS-u i Evropskoj komisiji predloge tri zakona koji se, kako je rekla, odnose na implementaciju pet dodatnih preporuka iz poslednjeg izveštaja ODIHR-a.

Dodala je da su poslati predlozi izmena i dopuna Zakona o narodnim poslanicima, Zakona o lokalnim izborima i Zakona o Ustavnom sudu.

- Dva važna dodatna zakona na kojima moramo da radimo su izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije kako bi se adresirao problem funkcionerske kampanje, kao i izmene i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti kako bi se adresirale najmanje tri ODIHR-ove preporuke. I na kraju dolaze pitanja glasanja osoba sa invaliditetom i kako da im se obezbedi lakše glasanje, dostupnost izbornih mesta i tajnost u glasanju - navela je Brnabić.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su 28. januara članove i zamenike članova Komisije za reviziju biračkog spiska.

Članovi Komisije su Srđan Smiljanić, Mladen Mladenović, Vladimir Pudar, Goran Vujičić, Bojana Vraneš, Nebojša Spasojević, Ognjen Rašić, Ana Gođevac, Emilija Orestijević, Vujo Ilić.

Zamenici članova su Vladimir Dimitrijević, Zoran Militarov, Nikola Radonjić, Bela Butaš, Zoran Dizdarević, Dejan Stevanović, Zdravko Janković, Marko Dimić, Ivo Čolović, Vladimir Erceg.