Odbornici Skupštine Grada Novog Sada usvojili su na današnjoj sednici Plan regulacije područja Štrand-Kabel koji predviđa izgradnju crkve na Limanu. Za usvajanje Plana glasalo je svih 46 prisutnih odbornika.

Zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić je, čitajući obrazloženje Komisije za planove, rekao da je potrebno da postoji crkva na Limanu i da će se izgradnjom hrama ispraviti istorijska nepravda prema Srbima, Jevrejima i Romima koji su za vreme Racije stradali na Štrandu.

„Postoji nasušna potreba za izgradnjom hrama. Malo je poznato da je odavno psotojala inicijativa za još jednim hramom, pa se i tada pominjao Liman. Sve ove inicijative su sklanjane po strani i rasturana je jedna plemenita ideja“, rekao je Jakšić.

Početku sednice je prisustvovalo 68 odbornika, ali su odbornici opozicije napustili salu tokom izglasavanja dnevnog reda, jer na dnevni red nije uvršten njihov predlog deklaracije o navodnoj "prekomernoj upotrebi sile policije u Novom Sadu".

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je pred početak sednice da ne razume zašto bi izgradnja crkve na Limanu bila problem i istakao da ni jedna suštinska primedba građana ni opozicije nije podneta na Predlog plana generalne regulacije rekreativnog područja "Štrand-Kabel".

Pre sednice ispred zgrade Skupštine Novog sada okupila se mala grupa građana na poziv tzv. zborova, koji se protive usvajanju Plana generalne regulacije, odnosno izgradnji crkve na Limanu zbog, kako su naveli, mesta izgradnje i veličine crkve.