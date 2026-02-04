Slušaj vest

Lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da su blokaderi uneli zlu krv u naše društvo i protivljenjem izgradnje crkve u novosadskom naselju Liman.

- Blokaderi se protive izgradnji hrama na mestu gde je bilo najveće stradanje građana u Novom Sadu u Drugom svetskom ratu. Oni i danas imaju protest protiv crkve na Limanu. Deo njih bi danas da nas vrate u 1941. godinu, da ne idemo istom stranom ulice. Oni su uneli zlu krv u naše društvo, ali država je odbranjena - poručio je Vučević gostujući na Televiziji Prva.

On je dodao da blokaderi posebno mrze Republiku Srpsku, a da je takzvano Kosovo za njih nezavisna država!

- To je poruka ovima koji misle da su veliki nacionalisti, pa ruše Vučića jer, tobože ne znam šta, ne brani dobro Kosovo. Učestvujete u dovođenju na vlast, bez izbora, onih koji bi sutradan priznali Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, a Republike Srpske se odrekli. A vi biste se onda kajali kao posle 5. oktobra - poručio je Vučević.

Odbornici Skupštine Grada Novog Sada usvojili su na današnjoj sednici Plan regulacije područja Štrand-Kabel koji predviđa izgradnju crkve na Limanu. Za usvajanje Plana glasalo je svih 46 prisutnih odbornika.

Zamenik gradonačelnika Đurađ Jakšić je, čitajući obrazloženje Komisije za planove, rekao da je potrebno da postoji crkva na Limanu i da će se izgradnjom hrama ispraviti istorijska nepravda prema Srbima, Jevrejima i Romima koji su za vreme Racije stradali na Štrandu.

- Postoji nasušna potreba za izgradnjom hrama. Malo je poznato da je odavno psotojala inicijativa za još jednim hramom, pa se i tada pominjao Liman. Sve ove inicijative su sklanjane po strani i rasturana je jedna plemenita ideja - rekao je Jakšić.