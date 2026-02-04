Slušaj vest

Sastavljen je operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Prvi sastanak održan je u Vladi Repulike Srbije kojem je predsedavao ambasador i šef Misije Republike Srbije pri EU i rukovodilac ovog tima Danijel Apostolović.

Međutim, iz regiona nagoveštavaju da će Hrvatska učiniti sve da zagorča put Srbije ka Evropskoj Uniji.

Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike i Stefan Srbljanović, politički analitičar govorili su o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije":

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

- Mi odavno imamo takav odnos sa njima kada se govori o priključenju Srbije Evropskoj uniji, to nije od juče. Oni imaju specifičnu politiku kada je u pitanju Srbija. Videli smo delovanje hrvatskih obaveštajnih službi kada je u pitanju Srbija, videli smo blokaderski pokret koji je finansiran od njihove strane. Njihov interes nije da Srbija bude jaka i celovita, njihovi interesi su okrenuti ka rasparčavanju Srbije - kaže Mihajlović i dodaje:

- Državni vrh sve vreme poziva na dijalog, ali mi kao obični građani vidimo šta se dešavalo. Ja sam nekoliko puta rekla da nema porodice u našoj zemlji koja nije osetila strahote koje su činjene bilo za vreme Drugog svetskog rata, ili ratova koji su se dešavali na ovim prostorima skoro, a vezani upravo od strane ustaštva. Prema tome, mi samo hoćemo da poštujemo i naše mrtve.

Operativni tim za Evropski put Srbije - pokazatelj doslednosti

Srbljanović kaže da je strateški interes Srbije članstvo u Evropskoj uniji, te da je operativni tim za Evropsku uniju pokazatelj da Srbija poštuje svoje stavove:

- Meni nije problem Tomsponov koncert, meni su problematični ljudi koji ovde ne vide da je to atmosfera mržnje okrenuta prema Srbiji. Vi imate ovde ljude koji izjavljuju da su Srbi krivi za Jasenovac, koji se deklarišu kao pripadnici srpskog naroda. Verovatno zaboravljaju da smo mi država koja je imala dva pokreta otpora i treba da budemo ponosni na to. Danas nam lekcije drže oni koji su potomci te ideje ustaštva.

Stefan Srbljanović Foto: Kurir Televizija

Trojni pakt

Trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine - nastao je potpisivanjem zajedničke deklaracije 2025. godine. Juče se održao prvi sastanak kojem su prisustvovali direktori za politiku odbrane i naoružanja:

- Ovo je vreme velikih previranja, imamo raspodelu moći između velikih. Savezi se ne prave prema bilo kojoj državi, tako da ovo ima veze sa našom zemljom. Tako da, mi se uvek pitamo što se to dešava. Ali, moramo da znamo da je Srbija drugačija država nego što je to bila 2012. godine, mi smo podigli našu glavu, imamo samopouzdanje, znamo ko smo. Do 2012. godine smo imali vlast koja se samo izvinjavala - kaže Mihajlović i dodaje:

Foto: Printscreen Društvene Mreže

- Imali smo predsednika Borisa Tadića, koji je na hrvatskoj teritoriji rekao da nije ponosan što je predsednik Srbije. Mi smo imali ljude koji su se izvinajvali jer su nas tukli, klali. Od 2012. se sve menja. To je intencija ovih blokaderskih priča. Šta god da se kaže blokaderu, oni će uraditi. Ali, dolazak predsednika Vučića je pokazao koliko je Srbija otvorena i jaka, a takva Srbija im smeta. To je razlog zašto oni pokušavaju da nam prete.

Ističe i da je Srbija najveća država u regionu, čiji je cilj da se razvija.

