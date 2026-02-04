SEDNICA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDŽETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA: Bakarec kažnjen sa 10 odsto plate zbog opomene na sednici Narodne skupštine
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja doneo je danas Odluku o novčanoj kazni poslaniku Nebojši Bakarecu, u visini od 10 odsto osnovne plate, zbog izrečene mere opomene na sednici Šestog vanrednog zasedanja održanoj 15. januara.
Odbor je danas razmotrio zahtev i dao saglasnost narodnom poslaniku Branimiru Jovanoviću na ostvarivanje prava na ime zakupa stana u Beogradu i naknade za odvojeni život od porodice, saopštila je Narodna skupština.
Članovi Odbora doneli su i Odluku o usmeravanju novčanih sredstava iz Fonda solidarnosti Narodne skupštine u korist "Eparhije raško-prizrenske" - Manastir Gračanica, "Eparhije šumadijske" - Manastir Sv. Arhanđela Gavrila i Dečjeg sela "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici.
Sednici je predsedavao predsednik Odbora Milenko Jovanov.
Kurir Politika/Parlament.rs