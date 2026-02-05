Slušaj vest

Iako najavljeni naftovod do Mađarske još nije ušao u fazu fizičkih radova, ovaj strateški projekat Srbije - kojim će biti omogućeno da uvozimo naftu tipa REB (Russian Export Blend) i iz drugog pravca, pored trenutno jedinog preko Hrvatske i naftovoda Janaf - već je postao novo oruđe opozicije za optužbe o korupciji i "kartelizaciji države".

Umesto rasprave o energetskim efektima i regionalnoj bezbednosti snabdevanja, iz opozicionih redova vidimo pokušaj pretvaranja ovog strateškog infrastrukturnog pitanja u još jednu temu dnevnopolitičkih napada.

Bez ulaska u suštinu bezbednosne i ekonomske uloge izgradnje naftovoda, potpredsednica SSP Marinika Tepić fokus je ponovo premestila na optužbe i personalne napade i odmah krenula jako i udarno - izgradnju naftovoda do Mađarske Tepićeva je nazvala "novi plen za kartel braće Vučić". Ona je najavila i optužnicu protiv Dragoljuba Zbiljića, predsednika Nadzornog odbora kompanije "Energotehnika Južna Bačka".

- (Naftodvod) Ne rešava nijedan problem, osim milijardi za nameštenog izvođača. Tender se prvo pakovao za "Milenijum tim", a onda preokret! "Milenijum" izbacuju i u toku je upodobljavanje za Zbiljićevu "Energotehniku Južna Bačka" - objavila Tepićeva na Iksu.

Polaze od sebe

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da opozicija uvek kreće od sebe, pa zato u svakom poslu vidi korupciju.

Foto: Petar Aleksić

- Hajde da nacrtam: Srbija trenutno zavisi od jednog jedinog naftovoda, Jadranskog naftovoda (Janaf), koji naftu doprema preko Hrvatske. Potpuna zavisnost od jednog izvora ili jednog partnera je, i to svaki laik zna, pogubna za energetsku bezbednost jedne zemlje. Iz tog razloga se radi na diverzifikaciji snabdevanja izgradnjom naftovoda prema Mađarskoj. Ovim se direktno povećava energetska bezbednost zemlje. Srbija je danas, zahvaljujući Aleksandru Vučiću, ozbiljna zemlja. Brine o svojoj stabilnosti i sigurnosti u svim oblastima. Brine o budućnosti. Izgradnja naftovoda do Mađarske je strateški prioritet za stabilno snabdevanje - poručila je Ana Brnabić i dodala da opozicija "ne razume baš ništa".

- Ne razumeju šta je jednoj zemlji potrebno da se razvija, da bude što samostalnija, sigurnija i bezbednija. Ko je njih poznavao, ni pakao mu neće teško pasti - zaključila je predsednica Skupštine u svom reagovanju na izjavu potpredsednica SSP.

Jedini kriterijum

Politički analitičar Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da opozicija ovakvom "strategijom" tone sve dublje i napominje da nije prvi put da se projekti između Srbije i Mađarske, kako kaže, na patološki način tumače u srpskoj opoziciji.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Sve ono što je dobrobit za Srbiju oni izokreću naopačke iz prostog razloga - ne žele joj dobro. Jasno je da je njihov jedini kriterijum da našoj zemlji bude što gore do konačne propasti. Isto tako, jasno je da je takav program opozicije u apsolutnoj korelaciji s porukama koje dolaze iz političkog Zagreba, a posebno kao rukotvorina Tonina Picule - kaže Kojčić.

On dodaje da se u tom "konglomeratu haosa, laži i patologije" krije i tumačenje ove opaske o naftovodu.

- Bolje bi bilo da opozicija sedne za sto i napiše program, makar nalik tzv. niškoj deklaraciji, koju su prošle godine sastavili tamošnji studenti i koja ne prelazi intelektualni nivo šestog razreda osnovne škole. Ova opozicija, nažalost, ni to nije u stanju da uradi. Ali Srbija je pametna i neće dozvoliti da takvi trasiraju njen put u budućnost, a ponajmanje ljudi koji sopstvenoj zemlji, samim tim i sebi samima, svojoj deci, priželjkuju propast. To ni svet ni Evropa nisu videli ni u svojim najcrnjim istorijskim epohama - zaključuje Kojčić.

Jovanov: Delovanje hrvatske agenture u Srbiji Za šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenka Jovanova optužbe opozicije protiv izgradnje naftovoda ka Mađarskoj pokazuju samo jedno - delovanje hrvatske agenture u Srbiji.

- Svako ko želi da vidi kako deluje hrvatska agentura u Srbiji, neka prati reakcije u javnosti na ideju da se izgradi naftovod ka Mađarskoj i tako stvori alternativa hrvatskom Janafu - napisao je Jovanov na Iksu.