Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas u Dubaiju, gde učestvuje na Svetskom samitu vlada, sa rukovodstvom kompanije „Orakl“.

Predstavnici ove kompanije istakli su da je Srbija digitalni hab u jugoistočnoj Evropi i izrazili spremnost da se kroz konkretne projekte aktivnije uključe u Srbiji, uključujući i oblast zdravstva, kao i širenjem modela Softver kao usluge (SaaS) koji se pruža iz Državnog data centra Republike Srbije.

Premijer Macut pozvao je kompaniju „Orakl“ da pruži podršku i kao partner učestvuje na predstojećoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, kao i da uzme aktivno učešće na sajmu Giteks 2027, koji će biti održan u maju 2027. godine u Beogradu.

Kompanija „Orakl“ jedan je od prvih korisnika i ujedno najveći komercijalni korisnik Državnog data centra u Kragujevcu.

Zahvaljujući ovoj saradnji, iz Državnog data centra Srbije krajnjim korisnicima širom sveta isporučuju se savremena „Oracle Cloud“ rešenja, po čemu je Srbija jedinstvena u ovom delu Evrope.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije razvija snažnu saradnju sa kompanijom „Orakl“ od 2017. godine, kada je potpisan prvi državni Orakl sporazum.

Predsednik Vlade Republike Srbije i predstavnici kompanije „Orakl“ dogovorili su nastavak razgovora u narednom periodu u Beogradu, radi dalje konkretizacije dogovorenih inicijativa. Sastanku su prisustvovali i izvršni potpredsednik kompanije „Orakl“ za industrije Simon de Montfort Valker, stariji potpredsednik za aplikacije za region ECEMEA Leopoldo Boado Lama i direktorka za digitalnu vladu Anin Kotze.