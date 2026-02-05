Slušaj vest

Nakon što je trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine, formiran potpisivanjem zajedničke deklaracije prošle godine, održao prvi sastanak u Zagrebu, gde su direktori odbrana tri zemlje razmenili mišljenja u vezi s mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, analitičari smatraju da je potvrđeno ono što se naslućivalo, a to je da je ovaj vojni savez usmeren protiv interesa Srbije!

Deklaracija, navodi se, identifikuje četiri glavna područja dalje trilateralne saradnje, koja uključuje: promociju saradnje u oblasti odbrambenih kapaciteta i odbrambene industrije, povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i zajedničke vežbe, rešavanje hibridnih pretnji i jačanje otpornosti, kao i pružanje kontinuirane i pune podrške evroatlantskim integracijama.

Saglasnost NATO

Dr Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka i specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal, kaže za Kurir da su interesi ovog trojnog pakta direktna bezbednosna pretnja Srbiji!

- Ti interesi su direktna pretnja i teritorijalnom integritetu Srbije. Poenta tog saveza je ostvarivanje teritorijalnih pretenzija - severa Kosova i Metohije i dela Vojvodine od strane Hrvatske, kao što su imali namere i za vreme NDH. Jasno je da krajnji cilj žele da postignu vojnim oružanim putem i zato im služi udruživanje koje ima isključivo ofanzivni karakter. Radiće intenzivno na naoružavanju vojske tzv. Kosova i to je ono što je zabrinjavajuće za naš sistem odbrane. Dobra vest je da naš sistem odbrane odlično ceni situaciju. Srbija jasno ulaže u odbrambene kapacitete kao vojno neutralna i samo na taj način, vojnom snagom i vojnom moći, može da odvrati neprijatelje od njihovih zamisli. Srbija im ne bi bila lak plen jer je vojno jača od sve tri pomenute strane i brojčano i vojno. Ono što me brine je da taj savez ne bi bio ni formiran da nisu imali prećutnu saglasnost NATO - kaže Bjegović.

Profesor dodaje i da doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu uz pesme osvedočenog srbomrsca Marka Perkovića Tompsona dovoljno govore da oni edukuju i mlade da mrze Srbe.

- Na skupu na kom je nastupao jedan od najvećih neonacista Tompson učestvuje veliki broj mladih Hrvata. Većina tih pesama je uperena protiv srpskog življa, nebitno da li se nalaze u Srbiji ili Republici Srpskoj. Dakle, tu se upravo mladi edukuju u tom nacionalnom smislu mržnje prema Srbima i to je jedan deo pripreme stanovništva za budući sukob. Dakle, imamo sa jedne strane strogo vojne pripreme, a imamo i pripreme stanovništva u smislu mržnje prema Srbima kako bi zajednički ostvarili taj svoj krajnji cilj - zaključuje Bjegović.

Nikad gori odnosi

Savo Štrbac, predsednik dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", kaže da im je svima zajednička mržnja prema Srbima.

- Godinama se zvecka oružjem sa svih strana, pogotovo od početka rata između Ukrajine i Rusije 2022. godine, pa se tako i formirao ovaj vojni pakt, a najinteresantnije je što su potpisali ugovor o vojnoj saradnji. Tu se najpre postavlja pitanje zašto je ovaj pakt potreban Hrvatskoj kada je i u NATO i u Evropskoj uniji. Za Albaniju je jasno, kupuje naklonost Hrvatske kako bi je pogurala ka EU. Kosovu je najpotrebniji pakt jer na taj način dokazuju da su odvojena, priznata država, a svima im je zajedničko što su im Srbi i Srbija jedini neprijatelji na Balkanu. Ulaguju se i Hrvatskoj jer je članica NATO, a Zagrebu sve to treba jer je EU izdvojila ogromne pare za naoružanje. Hrvatska je dobro pozicionirana i imaju neke fabrike, pa planiraju da izvoze opremu na tzv. Kosovo i u Albaniju i tako zarade. Takođe, treba napomenuti da su odnosi Srbije i Hrvatske gori nego ikada, pa čak i tokom rata devedesetih. Bio sam tamo, vodio komisiju za razmene živih i mrtvih i tad samo razgovarali s Hrvatima dvaput nedeljno, a sada sastanaka komisija i humanitarnih organizacija nema godinama - jasan je Savo Štrbac.

Petković: Direktna provokacija

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je saradnja Albanije, Hrvatske i Prištine u oblasti odbrane aktivnost koja direktno ugrožava stabilnost Zapadnog Balkana, jer je, kako je naveo, jasno da ona nije motivisana ekonomskim interesima ili potrebom da se doprinese regionalnom prosperitetu, već malignim namerama.

- Srbija je, kao vojno neutralna država i stub stabilnosti regiona, očigledna meta ovog trojnog pakta koji je direktno usmeren protiv naše zemlje i s namerom destabilizacije regiona - istakao je Petković u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Albanija i Hrvatska već pripadaju većem vojnom savezu i kao suverene države mogu da sarađuju kako im je volja, ali je uključivanje Prištine u formalne bezbednosne inicijative protivno kolektivnim interesima u regionu i suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

- To je direktna provokacija i napad na vitalne srpske državne i nacionalne interese. Južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija je postkonfliktno područje na kojem se o miru i bezbednosti stara međunarodno vojno prisustvo Kfor i to je više nego dovoljan okvir u kojem zemlje poput Hrvatske i Albanije već učestvuju. Formalno uključivanje Prištine u nekakve odbrambene i bezbednosne aranžmane je, međutim, opasan presedan i otvoreno iskazivanje animoziteta prema Srbiji kao miroljubivom i dobronamernom susedu - istakao je Petković.