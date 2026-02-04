Slušaj vest

Danas smo bili svedoci još jednog u nizu ispada blokadera koji su izgleda poslednji postali svesni koliko više nemaju ni snagu, ni moć, a ni podršku građana Srbije — kao da su je ikada i imali! Kako njihova nemoć postaje sve očiglednija, jedino što kod njih beleži rast jesu histerija i agresija.

Nekoliko desetina, predvođeni liderom Demokratske stranke Srđanom Milivojevićem, došli su s namerom da izazovu haos ispred Specijalnog suda, gde je počelo suđenje za slučaj Generalštab, sa idejom da isprovociraju ministra kulture Nikolu Selakovića. Međutim, kao i mnogo puta do sada, u toj nameri su ostali neuspešni.

U svom prepoznatljivom maniru, nisu izostali povici, agresivno ponašanje i pokušaji izazivanja incidenata, jer je to, očigledno, jedino što im je preostalo. Kada izostanu ideje, rezultati i podrška naroda, ostaju samo galama i nasilje.

Sopstvenu političku nemoć pokušavaju da nadomeste jedinim sredstvom koje poznaju — napadima, tenzijama i izazivanjem panike.

Međutim, građani Srbije odavno su ih prozreli i jasno pokazali da ne žele one koji nude haos umesto odgovornosti i buku umesto rešenja.