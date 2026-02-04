MINISTARKA STAMENKOVSKI ŽESTOKO ODGOVORILA PRELEVIĆU: Naš narod nije stradao zato što se "nije branio", već zato što je neko hteo da ga izbriše sa lica zemlje
Ministrka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da naš narod nije stradao zato što se "nije branio", već zato što je neko hteo da ga izbriše sa lica zemlje i dodaje da nećemo dozvoliti da nas uvere da smo sami krivi za streljanje naših đaka u Šumaricama, za koncentracione logore u Jajincima i sve loše što nam se dogodilo u prošlosti.
Ministarka Stamenkovski je odgovorila idelologu blokadera Boži Peleviću koji je rekao da se "Jasenovac mogao desiti samo tamo gde niste branili sopstvene građane" i pitao "Alo, braćo Srbi, što to niste branili?"
"Da li je to pitanje postavio i 'Alo, braćo Jevreji'? 'Alo, braćo Romi'? Što se vi niste branili?", pita ministarka Đurđević Stamenkovski i nastavlja:
"Da li je svaka žrtva kriva zbog toga što se nije branila, mnogo više od zločinca? Dakle, mi ulazimo u relativizaciju zločina kao nepočinstva ukoliko na takav način posmatramo stvari. Kako je srpski narod mogao da se brani od streljanja naših đaka u Šumaricama, od koncentracionih logora u Jajincima, od bacanja u jame u Jadovnu? Na koji način je neko dete moglo da kaže: 'Ja se branim i sada ću da pozovem nekog drugog da mi pritekne u pomoć', dok neko iznad njegove glave stoji sa srbosjekom. Kako se braniti od ideologije koja je imala samo jedan jedini put, a to je da se potpuno iskopni biće našeg naroda na tim prostorima.
Upitana da li misli da je Preleviću neprijatno zbog ove izjave, ministarka Stamenkovski odgovara:
"Ne, ne. Pa to su njihovi stavovi, to je njihovo poimanje svega. Gledajte, njihov cilj je, to je mnogo više od jedne izjave o Jasenovcu, da ceo srpski narod bude sve vreme pasivan, time što ga uvertite da je sam kriv za to što mu se dogodilo. Nisu krivi oni što su te ubijali. Ti si kriv. I tvoji su krivi, jer te nisu branili. Poenta je da se mi potpuno isključimo iz svih procesa, da budemo sve vreme na optuženičkoj klupi, ali ne tako što će nam drugi suditi, nego tako što ćemo mi to sami sebi učiniti".