Slušaj vest

Ministrka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kaže da naš narod nije stradao zato što se "nije branio", već zato što je neko hteo da ga izbriše sa lica zemlje i dodaje da nećemo dozvoliti da nas uvere da smo sami krivi za streljanje naših đaka u Šumaricama, za koncentracione logore u Jajincima i sve loše što nam se dogodilo u prošlosti.

Ministarka Stamenkovski je odgovorila idelologu blokadera Boži Peleviću koji je rekao da se "Jasenovac mogao desiti samo tamo gde niste branili sopstvene građane" i pitao "Alo, braćo Srbi, što to niste branili?"

"Da li je to pitanje postavio i 'Alo, braćo Jevreji'? 'Alo, braćo Romi'? Što se vi niste branili?", pita ministarka Đurđević Stamenkovski i nastavlja:

"Da li je svaka žrtva kriva zbog toga što se nije branila, mnogo više od zločinca? Dakle, mi ulazimo u relativizaciju zločina kao nepočinstva ukoliko na takav način posmatramo stvari. Kako je srpski narod mogao da se brani od streljanja naših đaka u Šumaricama, od koncentracionih logora u Jajincima, od bacanja u jame u Jadovnu? Na koji način je neko dete moglo da kaže: 'Ja se branim i sada ću da pozovem nekog drugog da mi pritekne u pomoć', dok neko iznad njegove glave stoji sa srbosjekom. Kako se braniti od ideologije koja je imala samo jedan jedini put, a to je da se potpuno iskopni biće našeg naroda na tim prostorima.

Upitana da li misli da je Preleviću neprijatno zbog ove izjave, ministarka Stamenkovski odgovara: