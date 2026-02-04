Politika
LJUDI, MOJA SUDBINA JE SRBIJA! Predsednik Vučić: Nisam jednom izgubio na nekim izborima, a radio sam sve u skladu sa svojom savesti - borio se za našu zemlju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je Srbija njegova sudbina.
"Ljudi, moja sudbina je Srbija i vezan sam za Srbiju i boriću se za Srbiju, pobeđivao, gubio", jasna je poruka predsednika Vučića u videu objavljenom na Instagramu.
"Nisam jednom izgubio na nekim izborima, a radio sam sve u skladu sa svojom savesti. Borio se za našu zemlju", dodaje predsednik Vučić.
