"Ne postoji niko u ovoj državi ko može mene, pošto sam na čelu ovog ministarstva, da ubedi da su ljudska prava mojih sunarodnika prekršena. Oni ne žele da rade. Od kada sam ja ministar, pet puta sam ih pozvao da dođu na razgovor. Nisu došli. Ne žele nijedan sastanak sa predstavnicima vlasti u Beogradu", rekao je Demo Beriša za televiziju Pink.

Odbor za spoljne poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD usvojio je predlog zakona republikanskog kongresmena Kita Selfa o položaju manjina u Srbiji, a bavi se pitanjima kao što su pasivizacija adresa, ograničenje u upotrebi albanskog u javnim institucijama, diskriminaciju u oblasti obrazovanja, uključujući nepriznavanje diploma sa Kosova i Metohije i nedostatak školskih udžbenika na albanskom jeziku i druga pitanja.

Prema oceni Beriše, albanska manjina na jugu Srbije "ima svoju legendu koja ide preko Prištine, Tirane i Vašingtona".

"To je najbolje oslikao potpredsednik Skupštine opštine Preševo, kada je rekao da su oni krenuli putem kojim je Kosovo krenulo 90-ih godina. Polako da dignu tenziju i da dođu do toga, jer oni smatraju da taj prostor ne treba da ostane u okviru Srbije", kazao je ministar.

O problemu pasiviziranih adresa zbog kojih se bune Albanci iz Bujanovca, Preševa i Medveđe, ministar je kazao da u Srbiji ima 63.000 pasiviziranih adresa i da tu u pitanju nisu samo Albanci.

"Oni sad stalno dižu taj broj. Krenuli su sa 2.000 i došli do 10.000", naveo je Beriša.

Govoreći o problemu udžbenika na albanskom, naveo je da u Ministarstvu prosvete stoji 68 udžbenika na albanskom jeziku, ali da albanska zajednica nije dala saglasnost za njih, dok se sa druge strane žale što nisu prihvaćeni udžbenici koje oni predlažu, za koje Beriša tvrdi da su suprotni nastavnim procesima u Srbiji.

Ocenio je da sva pitanja mogu da budu rešena u razgovoru sa ministarstvom, ili u Skupštini Srbije gde je poslanik Šaip Kamberi ali, prema rečima ministra, "oni to prosto ne žele".

"Ja sam 23. septembra bio u Bujanovcu i nisu se sastali sa mnom, koji sam Albanac", rekao je Beriša.