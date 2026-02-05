Slušaj vest

Blokaderi su još jednom pokazali šta misle o državi Srbiji i njenim građanima! Naime, aktivistkinja i poznata blokaderka Aida Ćorović na televiziji N1 optužila je našu zemlju za fašizam i zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na teritoriji Kosova i Metohije, bez pominjanja srpskih žrtava.

- Mi ne smemo da zaboravimo da je kod nas situacija ono što se u Evropi dešava, posebno u Americi, mi smo doživeli krajem '80-ih i početkom '90-ih godina. Da je fašizam svom silinom hrupio na naša vrata i da budemo sasvim jasni najstrašnije zločine koji su vršeni od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine do Kosova nisu rađeni pod zaštitnim znakom petokrake - rekla je Ćorović i dodala:

- Rađeni su upravo pod desničarskom, pod četničkom ikonografijom i taj narativ koji je i '40-ih vladao, nemojmo da zaboravimo, oni su tada bili poražena snaga, bili su na razne načine podrška okupatorima ili otvoreni kolaboracionisti i na neki način se decenijama ta jedna vrsta kompleksa i nezadovoljstva skupljala da bi svom silinom nahrupila '90-ih godina. I mi od '90-ih godina do danas viđamo to.

Ona nije jedina iz blokaderskih redova koja je Srbiju etiketirala kao fašističku, budući da je i Branislav Dimitrijević iz Zeleno-levog fronta, stranke Dobrice Veselinovića, poručio da je naše društvo "prožeto fašističkim idejama".

- Pa vidite ovako, mi živimo u jednoj sredini koja je nažalost prožeta fašističkim idejama - rekao je Dimitrijević.