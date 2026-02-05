Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je Svetski samit vlada u Dubaiju pokazao da su za rast zemalja ključne vizionarske ideje kao što je slučaj sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i dodao da je na sastancima održanim na marginama skupa istaknut nastavak saradnje Srbije i UAE.

- Ovaj globalni samit pokazao je da zemlje kao što su UAE mogu da budu domaćini globalnog samita i da je pre svega jedna vizionarska ideja predsednika šeika Muhameda bin Zajeda od presudnog značaja. Sve što smo videli ovde u Dubaiju je nešto što je nastalo u poslednjih nekoliko decenija. Ovo je jedan stvarno grandiozni rast, može se porediti samo sa velikim ekonomijama kao što je recimo kineski napredak - rekao je Macut u izjavi novinarima.

Smatra, kako kaže, da i zemlje Zaliva imaju ogroman potencijal, a da je emiratska politika, koja je pre svega mirnodopska, proizvod toga.

Macut je naveo da su Emirati verovatno regionalni lider u svakom pogledu i to ne samo u oblasti energije koja je osnova za njihov razvoj, već i razmišljanja kako da ono što imaju kao prirodni resurs upotrebe za svoj sopstveni razvoj.

- Podcrtali smo našu međusobnu saradnju koja je već dugogodišnja i duboka i vrlo razgranata. Nadam se da ćemo nastaviti sa projektima koje imamo sa Emiratima - naveo je Macut.

Poslednjeg dana samita, kako je naveo premijer, razgovarao je sa delegacijom Paragvaja i paragvajskim predsednikom Santjagom Penjom za kojeg navodi da se veoma interesuje za situaciju u regionu Zapadnog Balkana, poziciju koju Srbija ima prema AP Kosovu i Metohiji.

Macut je podsetio da je Paragvaj jedna od zemalja koje ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.

Foto: Vlada Republike Srbije

- U potpunosti shvataju našu i poziciju i odnose koje imamo i shvatanje toga će preneti i svojim kolegama u susedstvu. Mislim da je njihovo razumevanje i naše i političke situacije ili ekonomske vrlo zanimljivo i apsolutno podržavaju i naš privredni rast i izuzetno su i iznenađeni takvim privrednim rastom. Mislim da sa njihove strane postoji veliki interes za saradnju sa Srbijom - naveo je Macut.

Dodao je da je Paragvaj zemlja koja poseduje ogromne resurse, ogromna prirodna bogatstva i da imaju slična razmišljanja u vezi sa energetikom, jer ne mogu da se oslanjaju samo na energiju koja se dobije iz vode zato što je to zastareli i dugotrajni proces.

Naveo je da su razgovarali o razvijanju modularnih nuklearnih programa u dve zemlje ili nekim obnovljivim izvorima energije.

- Postoji puno sličnosti između naših zemalja i postoji njihov interes da sarađuju sa nama i da dođu i da se predstave u onome što oni imaju, a to je između ostalog i poljoprivreda, tako da mislim da nas tu čeka jedna dobra saradnja i sa Južnom Amerikom - rekao je premijer Srbije.

Na završnom panelu o rastu zemalja, Macut je razgovarao sa premijerkom Letonije o sličnostima i razlikama između dve zemlje i tempu razvitka.

- Mi smo zemlje koje su se brzo razvijale u poslednjih 20, 25 godina. Na strani Srbije je ovaj brzi rast koji je nastao u zadnjih desetak godina. Letonija je kao članica Evropske unije u prednosti zbog finansijskih resursa koje imaju, ali i neke pozicije, tako da su lakše prebrodili energetsku krizu koju svi u Evropi imaju i nisu postali zavisni od gasa i od nafte koja dolazi samo sa istoka. Tako da negde sličnosti postoje, ali i razlike - rekao je Macut.

Dodao je da je shvatanje problema u Evropi drugačije od shvatanja u Srbiji.

- Evropa puno resursa troši na nekakvo održavanje konflikta koji postoji između Rusije i Ukrajine. To su bila pitanja koja su bila namenjena pre svega Evropskoj uniji, odnosno Letoniji kao članici Evropske unije, dok je naš stav da se taj konflikt mora što pre završiti - istakao je Macut.

Kako je dodao, zajednički je brzi razvoj, pre svega u oblasti IT sektora.