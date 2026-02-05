Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić danas je kao član Visokog saveta tužilaštva po položaju predložio da se hitno sprovedu neophodne procedure kako bi Savet u zakonskom roku doneo odluke o privremenom upućivanju javnih tužilaca u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

S tim u vezi, ministar je predložio da se javnim tužiocima koji su privremeno upućeni 9. februara upute pozivi da Savetu hitno dostave svoju pisanu saglasnost za upućivanje, najkasnije do 19. februara, te da se za 20. februar zakaže sednica na kojoj bi Savet mogao blagovremeno da donese potrebne odluke u okviru zakonskog roka.

Budući da službeno boravi u inistranstvu, ministar pravde je, kako je saopšteno, ove predloge uputio dopisom predsedniku i članovima Saveta, uz dodatni predlog za se članovi Saveta o njima izjasne na sednici zakazanoj za 6. februar.

Ministar je podsetio da je prema novousvojenim zakonskom rešenjima utvrđena obaveza da se sva aktuelna privremena upućivanja moraju preispitati, odnosno da će se javni tužioci koji su trenutno privremeno upućeni vratiti u matična javna tužilaštva ukoliko Visoki savet tužilaštva ne donese odgovarajuću odluku u roku od 30 dana od dana stupanja zakona na snagu.

Nenad Vujić Foto: Kurir Televizija

- Imajući u vidu imperativni zakonski rok, potrebu očuvanja kontinuiteta rada javnih tužilaštava, kao i obavezu Saveta da bez odlaganja obezbedi primenu novih zakonskih rešenja, ministar pravde je naglasio da bi nepostupanje u propisanom roku dovelo do automatskog prestanka važećih upućivanja po sili zakona, što bi moglo da izazove ozbiljne organizacione posledice u radu javnotužilačke organizacije - navodi se u saopštenju.

Ministar pravde je u svom dopisu predložio da Visoki savet tužilaštva na sutrašnjoj sednici usvoji zaključak od pet tačaka.

Kako se navodi, pod rednim brojem jedan navedeno je da "Visoki savet tužilaštva konstatuje da su izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu propisane nove nadležnosti Saveta u pogledu donošenja odluka o privremenom upućivanju javnih tužilaca, kao i obaveza preispitivanja svih postojećih privremenih upućivanja u zakonom propisanom roku.

Zatim, da "Visoki savet tužilaštva nalaže da se dana 09.02.2026. godine uputi poziv svim javnim tužiocima koji su trenutno privremeno upućeni u drugo javno tužilaštvo da Savetu dostave pisanu saglasnost za privremeno upućivanje, najkasnije do 19.02.2026. godine".

Kao treća tačka zaključka navedeno je da "Visoki savet tužilaštva odlučuje da se sednica Saveta, na kojoj će se razmatrati i donositi odluke o privremenim upućivanjima javnih tužilaca u skladu sa izmenama zakona, zakaže za dan 20.02.2026. godine."

U narednoj se navodi da "Visoki savet tužilaštva zadužuje sekretarijat Saveta da bez odlaganja preduzme sve neophodne administrativne i organizacione radnje radi sprovođenja ovog zaključka i blagovremenog postupanja u okviru zakonskog roka".