Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić u emisiji kod voditelja Milomira Marića govorio je o blokaderima i njihovom odnosu prema Hrvatskoj.

On je prvo podsetio na reči književnika Meše Selimovića.

- Imali smo jednog srpskog velikana koji je rekao: "Do '41. godine sam bio Srbin, nisam znao zašto, a posle '41. godine sam bio Srbin i znao sam zašto" - započeo je Antić, na šta se Marić nadovezao:

- Zbog Jasenovca?

- Zbog svega - odgovorio je profesor i dodao:

- Tako da, ko god je ovde živeo i delio sudbinu ovog naroda a nije postao Srbin posle '91. nego je, naprotiv, postao ustaša posle '91, mi imamo deo elite koji je takav, treba dobro da se zamisli.

Marić je na to konstatovao da "neki kažu da je preterano nazivati ih ustašama".

- A kako da ih nazovem?! Kako da nazovem ljude koji idu u Viroviticu gde ne postoje pritisci, da tamo slave sa ljudima koji su 300 puta napali Srbe? - rekao je Antić.

Podsetimo, Antić i Marić su početkom godine gostovali na Kurir televiziji, gde su se osvrnuli na godinu za nama i komentarisali razne pritiske sa kojima se Srbija suočila u emisiji "Puls Srbije vikend".

- Imali smo rijaliti koji je bio jako gledan. Kada su bili neki izbori ja sam shvatio da nemamo šanse protiv njih i da će to biti glavni rijaliti - kaže Marić.

Marić se zatim osvrnuo na Borka Stefanovića:

- Mnogi ljudi se oslanjaju na veštačku inteligenciju. Mnogi ljudi žele da budu bogati, a nisam čuo nikoga da želi da bude pametan. Svakom čoveku je njegova pamet dovoljna, može samo da ga boli glava. Ima iskompleksiranih ljudi kojima niko nije rekao da su pametni. Jedan od primera je Borko Stefanović, sedi pored televizora, uključio kompjuter, veštačku inteligenciju i kao pametnjaković drži lekciju predsedniku države i meni tumači Radoja Domanovića - kaže Marić.

Na tvrdnje blokaderskog pokreta da SNS ne bi mogao da pobedi na izborima, Antić je naveo: