Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video snimak sa snažnom porukom na Instagramu.

- Ima neko ko se plaši zatvora, a neko se plaši suda naroda u budućnosti. Ja se plašim samo suda naroda u budućnosti i Boga. A ovih, danas, što mi dobacuju, što kibicuju i dobacuju i što pljuju, njih se nikada nisam plašio i to je njihov najveći problem - poručio je Vučić.

- Nikada se nisam plašio kibicera i onih koji znaju samo da pljuju, to je njihov najveći problem - napisao je predsednik u opisu snimka.

Podsetimo, predsednik se i sinoć oglasio na Instagramu porukom da je Srbija njegova sudbina.

- Ljudi, moja sudbina je Srbija i vezan sam za Srbiju i boriću se za Srbiju, pobeđivao, gubio - kazao je on.

Ne propustitePolitikaINTERVJU VUČIĆA ZA ROJTERS: Srbija će nastaviti da kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU! Dok sam predsednik, Srbija će biti na svom EU kursu
Aleksandar Vučić
PolitikaLJUDI, MOJA SUDBINA JE SRBIJA! Predsednik Vučić: Nisam jednom izgubio na nekim izborima, a radio sam sve u skladu sa svojom savesti - borio se za našu zemlju
Aleksnadar Vučić
InfoBizUšli smo u najjaču infrastrukturnu godinu, ovi mega-projekti menjaju lice Srbije u 2026. godini! Pogledajte nikad veći zamah razvoja i napretka države! (FOTO)
Moravski koridor.jpg
PolitikaOGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Ne želim da se svetim - jedino što mogu je da sanjam još veće snove i novim projektima pobeđujemo one koji mrze VIDEO
tematska sednica Vlade Aleksandar Vučić