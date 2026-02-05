Slušaj vest

Aleksandar Jovanović Ćuta, lider Ekološkog ustanka, kritikovao je studente u blokadi i ostale koje se bore za smenu vlasti i rekao da među njima vladaju podele i da gledaju isključivo svoj lični interes. Time je praktično još jednom potvrdio da dolazi do razvodnjavanja opozicionog bloka i nesnalaženja zbog potpune razjedinjenosti.

Ćuta je rekao da je greška što je njegova poslanička grupa bojkotovala rad Skupštine Srbije i najavio povratak u parlament.

- Ljudi uglavnom gledaju svoj lični interes. Svi se grabe za mikrofon, svi se grabe za temu. I evo, ove podele koje vidimo... Opozicija se podelila i pucala sebi u nogu kada se podelila na proteklim i prethodnim izborima. Vidim da se to sada dešava i kod studenata. Dešavaju se podele - rekao je Ćuta gostujući na TV Nova.

Rekao je da nemaju nikakve kontakte sa studentima i njihovim predstavnicima, a da su se zbog njih odlučili da ne učestvuju u radu Skupštine.

- Međutim, sada imamo situaciju gde ljudi na terenu, kao što je sada ova situacija gore na Pančevačkom putu, na Staroj planini, pitaju: "A zašto... zašto ste vi odustali od nas?" - rekao je Jovanović na TV Nova.