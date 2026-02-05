Slušaj vest

Politički lider Srba u Crnoj Gori Milan Knežević izjavio je da je odluka Demokratske narodne partije da napusti Vladu Crne Gore doneta zbog, kako je naveo, odbijanja vlasti da reši "osnovna elementarna prava lingvističke većine u Crnoj Gori koja se izjašnjava da govori srpskim jezikom".

Knežević je na RTS-u rekao da je DNP od građana dobila podršku da se reše ključna pitanja identitetskog i pravnog karaktera: status srpskog jezika kao službenog, normiranje narodne zastave Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine i njenog Ustava u Zakonu o državnim simbolima, kao i omogućavanje sticanja državljanstva za desetine hiljada ljudi poreklom iz Crne Gore koji su se 2005. i 2006. godine, u vreme referenduma, zatekli u Srbiji i ostali bez državljanstva.

Prema njegovim rečima, odnos premijera Milojka Spajića i aktuelne vlade prema tim pitanjima identičan je politici bivšeg režima, zbog čega, kako je naglasio, DNP nije želela da bude saučesnik u "ubijanju interesa srpskog naroda i lingvističke većine".

Knežević se posebno osvrnuo na pitanje crnogorskog jezika, ističući da DNP nije dovodila u pitanje njegovo normiranje u Ustavu, već je tražila dopunu. Podsetio je da je za ustavne dopune potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, dok je za izmene Zakona o zastavi i Zakona o državljanstvu dovoljna prosta većina od 41 poslanika.

- To pokazuje da ne postoji politička volja da se ova pitanja reše i da smatramo da se za naše ideološke ciljeve moramo boriti kroz drugi vid institucionalnog delovanja - poručio je on.

Kao primer, naveo je da u Crnoj Gori postoje dva fakulteta za crnogorski jezik - jedan u Nikšiću sa 30 grafema i drugi na Cetinju sa 32 grafema - što, po njegovoj oceni, najbolje govori o tome koliko se „takozvani crnogorski jezik“ primio u narodu. Knežević je to ocenio kao "lingvistički inženjering" usmeren na stvaranje novog identiteta, odvojenog od srpskog jezika i zajedničke istorije, kulture, tradicije i duhovnosti sa Srbijom i srpskim narodom.

Foto: Printscreen

Govoreći o odnosima unutar koalicije "Za budućnost Crne Gore", Knežević je kazao da razgovori sa Novom srpskom demokratijom, koju predvodi Andrija Mandić, tek predstoje, ali da je DNP već povukla konkretne poteze. Najavio je da će do kraja februara u skupštinsku proceduru biti predložen Zakon o državljanstvu, kao i inicijativa za pokretanje dopuna Ustava u delu koji se odnosi na srpski jezik.

Knežević je istakao da je za ustavne dopune neophodan politički dogovor koji trenutno ne postoji, jer je za to potrebno 54 poslanika. Prema njegovim rečima, premijer Spajić nije želeo da podrži takav dogovor i uputio je predstavnike DNP-a na radne grupe.

- Kada u Crnoj Gori formirate radnu grupu, to znači da nešto ne želite da završite. Bilo nam je jasno da se beži od ovih suštinskih građanskih i elementarnih prava, ne samo srpskog naroda, već svih govornika srpskog jezika, a da takav odnos dolazi i pod uticajem određenih ambasadora - rekao je Knežević.

On je ocenio da bi dalji opstanak DNP-a u Vladi bio kompromitujući, jer se država, kako je naveo, nalazi u „totalnom institucionalnom raspadu“ i da stranka ne želi da daje legitimitet takvom stanju.