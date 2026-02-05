Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ukazao je danas u razgovoru sa šefom Unmika Peterom Dueom da Priština najavom primene „takozvanih zakona o strancima i vozilima“ nastoji dodatno da ugrozi brojna ljudska prava Srba, te da je od vitalnog značaja da Unmik to pitanje shvati kao prioritetno, jer je od presudne važnosti da se stane na put takvim namerama Prištine i za Srbe na Kosovu garantuju važna egszistencijalna prava.

Petković je Duea informisao o brojnim primerima kršenja osnovnih ljudskih i političkih prava Srba na Kosovu i jednostranim i protivpravnim potezima Prištine, saopštila je Kancelarija za KiM.

Uz želje za uspešan mandat svom sagovorniku s obzirom na njegovo veliko diplomatsko iskustvo i značajno poznavanje prilika na terenu, Petković je istakao značaj delovanja Unmika na prostoru Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Direktor Kancelarije za KiM je izrazio uverenje da će Unmik nastaviti da kroz svoje izveštaje dosledno i posvećeno govori o svim kršenjima prava srpskog naroda, koja su ugrožena usled gotovo svakodnevnih antisrpskih i eskalatornih poteza Aljbina Kurtija kojima se, napomenuo je, potkopavaju mir i stabilnost na prostoru Kosova.

Naglasio je da Beograd posvećeno i konstruktivno učestvuje u procesu dijaloga sa Prištinom u Briselu s ciljem normalizacije odnosa i rešavanja svih otvorenih pitanja, uz nedvosmisleno insistiranje da se moraju preduzeti konkretni koraci za formiranje Zajednice srpskih opština na koju srpski narod čeka gotovo 13 godina.

„Nažalost Beograd sa druge strane pregovaračkog stola nema kredibilnog sagovornika spremnog na kompromis“, ukazao je Petković.

On je upozorio da „najavom primene takozvanih zakona o strancima i o vozilima, Priština nastoji dodatno da ugrozi brojna ljudska prava Srba koja su garantovana i međunarodnim konvencijama, između ostalih i pravo na slobodu kretanja, pravo na rad, porodični život, kao i prava na obrazovanje i lečenje“.

Zato je, naznačio je Petković, od vitalnog značaja da Unmik ovo pitanje shvati kao prioritetno, jer je od presudne važnosti da se stane na put ovakvim namerama Prištine i za Srbe na Kosovu garantuju važna egszistencijalna prava.

Petković je rekao i da srpski narod na Kosovu ima značajno poverenje u rad Unmika, ali i da očekuje veću vidljivost i prisustvo ove miisje na terenu, te zaključio da je međusobna komunikacija od neprocenjivog značaja za poboljšanje položaj srpskog naroda, dodaje se u saopštenju.

