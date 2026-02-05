Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić sastao se danas u sedištu Evropske komisije u Briselu sa Komesarom za pravosuđe Majklom Mekgratom, kojom prilikom mu je zahvalio na kontinuiranom praćenju reforme pravosuđa i konstruktivnim komentarima u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava.

Tokom razgovora ministar pravde je, kako je saopšteno, istakao da Republika Srbija ostaje u potpunosti posvećena jačanju nezavisnosti, samostalnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sistema, sa posebnim fokusom na zaštitu prava građana.

- Ministar je naglasio da izmene i dopune seta pravosudnih zakona koji su usvojeni u Narodnoj skupštini, uključujući inicijative narodnog poslanika Uglješe Mrdića, predstavljaju značajan doprinos efikasnijem radu pravosuđa, boljoj zaštiti prava građana i unapređenju vladavine prava - navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Ministar Vujić je, kako se dodaje, istakao potrebu za daljim praćenjem reformi, te obavestio Komesara da je u toku postupak traženja hitnog mišljenja Venecijanske komisije o izmenama pravosudnih zakona.

Takođe ga je obavestio da je zatražio da se hitno zakaže sednica Visokog saveta tužilaštva u cilju donošenja odluke o upućivanju javnih tužilaca.