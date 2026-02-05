Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na navode Stranke slobode i pravde o ceni i kašnjenju radova na autoputu "Osmeh Vojvodine“, poručivši da su u pitanju netačne i lako proverljive informacije, uz ocenu da opozicija na ovaj način pokušava da lažima obmanjuje javnost.

"Au, dajte vi blokaderi iz bivše vlasti neku drugu temu, nemojte o izgradnji puteva. Pričate nešto Aleksandru Vučiću, koji je, uz podršku građana Srbije, izgradio više auto-puteva i brzih saobraćajnica u poslednjih 12 godina (623 km) nego sve bivše vlasti u proteklih 67 godina (596 km).

E, sad, što se kašnjenja tiče, vi zaista nikada niste kasnili. Ako nisi počeo, ne možeš ni kasniti.

Konačno, uz AI, lako je proveriti informacije, pa bi blokaderi morali da nauče da lažu manje i bolje. Brzom proverom cena izgradnje 1 km autoputa (u proseku) dobijete informaciju da, u Evropi, sa cenama predvodi Austrija (€12.87 miliona/km), dok se u Srbiji cena kreće između €6–€7 miliona/km.

Ali šta blokaderi znaju šta je autoput, kao da su ga nekad pa gradili...", poručila je Ana Brnabić u objavi na svom profilu na Iksu.

