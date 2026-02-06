Slušaj vest

Blokaderi i protivnici vlasti ponovo su pokazali šta misle o Srbiji i njenim građanima! Naime, aktivistkinja i poznata blokaderka Aida Ćorović na televiziji N1 optužila je Srbiju za fašizam zaboravljajući da je Srbija imala milionske gubitke u borbi protiv fašizma!

- Govoreći o onome što se dešava u Evropi i posebno u SAD, mi ne smemo da zaboravimo da smo mi isto doživeli krajem '80-ih i početkom '90-ih godina. Fašizam je svom silinom hrupio na naša vrata, a da budemo sasvim jasni, najstrašniji zločini počinjeni od Hrvatske, preko Bosne i Hercegovine, do Kosova, nisu rađeni pod petokrakom - rekla je Aida Ćorović tokom gostovanja na N1, dok je s voditeljkom Danicom Vučenić diskutovala o skupovima povodom godišnjice smrti Milana Nedića.

Akademici ćute

Ona je rekla i da vlasti u Srbiji neguju fašizam, a u sramnim izjavama joj se pridružio i Branislav Dimitrijević iz Zeleno-levog fronta, stranke Dobrice Veselinovića, koji se u program N1 uključio sa skupa i poručio da je naše društvo "prožeto fašističkim idejama".

Ovakve izjave su samo nastavak udaraca na našu zemlju kako od blokadera, tako i od srbomrzaca iz regiona, posebno iz Hrvatske, gde su rukometaši slavili medalju sa Evropskog prvenstva uz pesme osvedočenog srbomrsca Marka Perkovića Tompsona.

Filozof i sociolog Ilija Kajtez kaže za Kurir kaže da je neverovatan broj organizacija iz nevladinog sektora kojima je jedini zadatak da udaraju na sve srpsko.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Postoji neverovatan broj nevladinog sektora čija je osnovna i jedina uloga da na svakom koraku kleveta i osuđuje sve što je srpsko i što ide u prilog Srbima. Njihova osnovna matrica je da su za sva zla ovoga sveta odgovorni - Srbi. Neverovatno je koliko se takmiče ko će veće zlo da pripiše Srbima - jasan je Kajtez.

On dodaje da je Srbija jedina u regionu ostala multinacionalna, dok je u Hrvatskoj povampireno ustaštvo, ali sve to i dalje ne sprečava mrzitelje svega srpskog da blate Srbiju iz jednostavnog razloga - zato što su plaćeni da to rade!

- U Hrvatskoj je povampireno ustaštvo i svi se takmiče ko će jače podržati Tompsona i ustaške pesme, a gospođa Aida Ćorović, koja živi u Srbiji i ništa joj ne fali, niti treba da fali, priča o fašizmu u Srbiji. Ona ne vidi i ne prihvata da je jedino Srbija ostala multinacionalna i multikulturalna sa izuzetno visokim stepenom tolerancije, možda i više nego što smemo da dozvolimo, ali zato vidi nepostojeći fašizam i nacizam! Svi oni su dobro plaćeni, prodali su dušu i napravili pakt s đavolom. Njoj i sličnima smeta što je Nedić spasao ogroman broj prekodrinskih Srba i na sve to ćute iz Srpske akademije nauke i umetnosti, ljudi koji treba da budu svetionici našeg nacionalnog bića - jasan je Kajtez.

Ispostava stranih interesa

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da su Aida Ćorović i ostali koji govore protiv Srbije ispostava stranih interesa u našoj zemlji.

Srđan Graovac Foto: Kurir televzija

- Izjave Aide Ćorović i njoj sličnih nisu iznenađujuće. Oni su ispostave stranih interesa u našoj zemlji, njihovi agenti. Znamo da je interes, pre svega NATO zemalja, bio da stvore sliku o tome da su Srbi ti koji su odgovorni za sva zla i sve nedaće na ovom prostoru, a da su svi Albanci, Hrvati i muslimani morali da se brane. A onda se dolazi do toga da je morao da ih brani NATO i tako aboliraju sve koji su vršili agresiju na našu zemlju 1999. godine i nekoliko godina pre u Republici Srpskoj. Iz NATO za to niko nije odgovarao, dok se Srbima nameće kolektivni osećaj krivice preko nevladinih organizacija prozapadnog karaktera koje se finansiraju spolja - zaključuje Graovac.

On smatra da postoje dva načina kako se boriti protiv ovakvih udara na Srbe i Srbiju, i to s televizija koje se emituju u našoj zemlji.

- Televizija N1 je luksemburška televizija, to je planski tako namešteno da ne snose odgovornost za izgovorene reči. Jedan način borbe protiv ovakvih aktivnost je registracija agenata od stranog uticaja i donošenje zakona o nevladinom sektoru gde bi se oni registrovali. To postoji i u SAD, na primer, ali obično te zapadne zemlje ono što primenjuju kod sebe ne dozvoljavaju u drugim državama. Drugi način je borba celokupnog slobodnomislećeg društva, svih organizacija koje imaju patriotsko opredeljenje, nevladinog sektora koji nije pod stranim patronatom. Moraju da se suprotstave i govore šta je prava istina i da sprečavaju da se stigma genocidnosti baci na srpski narod! Nije problem kako spolja izgleda, nego da naše društvo iznutra ne prihvati taj narativ - odlučan je Graovac.