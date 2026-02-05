Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je rektor Beogradskog univerzitetaVladan Đokić prekršio princip koji je sam postavio kada je izabran na tu funkciju.

Brnabićeva je otkrila kako je on došao na mesto rektora.

- Ja, verujte, mislim da je Vladan Đokić idealan predstavnik blokadera. Dakle, on je rekao da departman sa određenog fakulteta treba da predloži kandidata za rektora. Pošto njegov departman nije hteo njega da predloži za kandidata za rektora Beogradskog univerziteta, on je prekršio princip koji je sam postavio i umesto departmana, samo četiri profesora su ga predložila. Njemu je to bilo dovoljno dobro, dakle on je već tada prekršio princip koji je sam postavio i nije imao nikakav problem. A onda je, kako bismo ga izabrali za rektora umesto Ivanke Popović koja je bila protivkandidat, napravljen presedan, a to je da je Senat BU glasao za Ivanku Popović, a da je prvi put Savet opovrgao odluku Senata, tako da je on praktično političkom podrškom, u odnosu na akademsku podršku, postao rektor - otkrila je Brnabićeva na B92.

Otkrila je i da je bio uz projekat "Beograd na vodi".

- On je kao dekan Arhitektonskog fakulteta bio čovek koji je zdušno bio za projekat Beograd na vodi. To danas blokaderima ne smeta. Ja mislim da je to možda jedina pozitivna stvar u njegovoj karijeri. Blokaderi takvog čoveka preporučuju za najviše, najvažnije državne funkcije, za novo, neisprljano lice, za heroja blokaderskog pokreta. Ja svakako mislim da je on heroj blokaderskog pokreta. On je sve ono što blokaderi predstavljaju za Srbiju, on je karijerista, nema nikakve vrednosti, nema nikakva moralna načela i principe i on bi, naravno, kao što bi i oni svi, kao što su to pokazali 2023. godine, gazili preko mrtvih da bi se dokopali vlasti - zaključila je Ana Brnabić.