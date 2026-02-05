PREMIJER MACUT NA KRAJU POSETE DUBAIJU GOVORIO NA PANELU: Reforme u Srbiji nikada nisu bile puka formalnost, nego jasna politička odluka
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, koji je predvodio delegaciju Vlade Republike Srbije na Svetskom samitu vlada (World Government Summit – WGS) završio je posetu Dubaiju učešćem na glavnoj sesiji „Od reformi do rezultata: kako države napreduju“.
Govoreći na panelu „Od reformi do rezultata: kako države napreduju“, sa premijerkom Letonije Evikom Silinjom, premijer Macut je istakao da reforme u Srbiji nikada nisu bile puka formalnost, nego jasna politička odluka usmerena ka izgradnji stabilnije države, modernije ekonomije i društva zasnovanog na znanju, sa rezultatima koji su danas vidljivi građanima i međunarodnim partnerima.
Premijer je naveo da je Srbija očuvala makroekonomsku stabilnost i stvorila predvidivo poslovno okruženje, uz gotovo 70 milijardi evra ukupne robne razmene sa svetom i snažan priliv stranih direktnih investicija, kao i da IT sektor, sa izvozom od gotovo 4 milijarde evra, predstavlja jedan od ključnih pokretača daljeg razvoja.
Macut je istakao da Srbija posebnu pažnju posvećuje razvoju veštačke inteligencije u jasnom strateškom i etičkom okviru, kao i modernizaciji obrazovanja i regulatornog okruženja, sa ciljem da zemlja aktivno učestvuje u oblikovanju tehnologija budućnosti.
Predsednik Vlade je naglasio da je Srbija danas zemlja sa konkretnim rezultatima, otvorena za partnerstva i spremna da doprinese stabilnijem, povezanijem i prosperitetnijem međunarodnom okruženju.