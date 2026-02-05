Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, koji je predvodio delegaciju Vlade Republike Srbije na Svetskom samitu vlada (World Government Summit – WGS) završio je posetu Dubaiju učešćem na glavnoj sesiji „Od reformi do rezultata: kako države napreduju“.

Govoreći na panelu „Od reformi do rezultata: kako države napreduju“, sa premijerkom Letonije Evikom Silinjom, premijer Macut je istakao da reforme u Srbiji nikada nisu bile puka formalnost, nego jasna politička odluka usmerena ka izgradnji stabilnije države, modernije ekonomije i društva zasnovanog na znanju, sa rezultatima koji su danas vidljivi građanima i međunarodnim partnerima.

Premijer je naveo da je Srbija očuvala makroekonomsku stabilnost i stvorila predvidivo poslovno okruženje, uz gotovo 70 milijardi evra ukupne robne razmene sa svetom i snažan priliv stranih direktnih investicija, kao i da IT sektor, sa izvozom od gotovo 4 milijarde evra, predstavlja jedan od ključnih pokretača daljeg razvoja.

Macut je istakao da Srbija posebnu pažnju posvećuje razvoju veštačke inteligencije u jasnom strateškom i etičkom okviru, kao i modernizaciji obrazovanja i regulatornog okruženja, sa ciljem da zemlja aktivno učestvuje u oblikovanju tehnologija budućnosti.