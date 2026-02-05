Politika
"ŠEF TOK-a PRODAJE SVOJE TUŽIOCE..." Ovako je Marinika Tepić pričala o Mladenu Nenadiću, a sada...
Marinika Tepić i Mladen Nenadić sada su na istoj strani - blokaderskoj, sa jedinim ciljem da pokušaju nasilno da sruše vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a ne tako davno potpredsednica Stranke slobode i pravde žestoko je udarala na specijalnog tužioca.
Međutim, sada je okrenula ploču, jer, kako to blokaderi to inače rade, kad god im je u interesu, "sližu se" jedni s drugima, ne hajući za sve prethodno izgovoreno.
A Marinika Tepić je upravo Mladena Nenadića napadala...
"Šef TOK-a prodaje svoje tužioce, dok rušite optužnicu za Jovanjicu - vaš paradržavni projekat", napisala je svojevremeno Tepić na društvenim mrežama o Nenadiću.
Sada puj pike ne važi...
