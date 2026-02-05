- Sa takvom postavkom oni ruše državu. Optužili su sopstvenu državu da ubija sopstevene građane. Vreme je pokazalo da je predsednik Republike znao šta radi. Mi smo nekad bili drugačijeg stava, ali mislim da je on dobro procenio razvoj događaja i vukao prave poteze. Vreme je pokazalo da su bili dobro odmereni i sa konkretnim rezultatima. Verujem da građani to sve negde vide i da će ceniti sve što je urađeno. Nama se približavaju lokalni izbori, nadam se da će ljudi glasati za ono što je program za sutra. Ne mogu da kažem da sam bio saglasan sa svim njegovim potezima u tom trenutku, ali se pokazalo da zna šta radi. To pokazuje ko je pravi državnik. Nije realno da se manje bavi politikom, ali verujem da Aleksandar Vučić i dalje ima energije i znanja, bila bi velika šteta ispustiti takav kapital koji je u njemu, on nema komfor da se povuče ili udalji. Očekujemo ga kao predsednika Vlade - rekao je Vučević.