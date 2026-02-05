Slušaj vest

Blokaderka N.M. iz Novog Pazara "proslavila se" pojavljivanjem na blokaderskim protestima propagirajući "prave vrednosti", a šta su za nju zaista prave vrednosti, sada se i saznalo...

Foto: Društvene Mreže

Naime, pojavile su se fotografije blokaderke N.M. na kojima se jasno vidi kako "pozira" sa marihuanom.

Foto: Kurir

Slike govore više od 1.000 reči - jači dokaz od ovog ne postoji.

Očigledno je na slikama da N.M. ne drži običnu cigaretu već "travu", čemu u prilog govore i listovi marihuane i kapi za nos, koje konzumenti te droge redovno koriste...

Foto: Kurir

N.M. se deklariše kao "Srpkinja iz Srbije". Najgore od svega je da sa hidžabom na glavi i marihuanom u rukama želi da bude predstavnik Islama u Srbiji.

Foto: Društvene Mreže

Srećom, to nije tako. Ova blokaderka i njoj slični to nikada neće biti.