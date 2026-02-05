Slušaj vest

Blokaderka N.M. iz Novog Pazara "proslavila se" pojavljivanjem na blokaderskim protestima propagirajući "prave vrednosti", a šta su za nju zaista prave vrednosti, sada se i saznalo...

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.44.27 PM.jpeg
Foto: Društvene Mreže

Naime, pojavile su se fotografije blokaderke N.M. na kojima se jasno vidi kako "pozira" sa marihuanom.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.44.26 PM (1).jpeg
Foto: Kurir

Slike govore više od 1.000 reči - jači dokaz od ovog ne postoji.

Očigledno je na slikama da N.M. ne drži običnu cigaretu već "travu", čemu u prilog govore i listovi marihuane i kapi za nos, koje konzumenti te droge redovno koriste...

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.44.26 PM.jpeg
Foto: Kurir

N.M. se deklariše kao "Srpkinja iz Srbije". Najgore od svega je da sa hidžabom na glavi i marihuanom u rukama želi da bude predstavnik Islama u Srbiji. 

WhatsApp Image 2026-02-05 at 7.44.26 PM (2).jpeg
Foto: Društvene Mreže

Srećom, to nije tako. Ova blokaderka i njoj slični to nikada neće biti. 

Jer, pravi i iskreni građani Srbije muslimanske veroispovesti nisu takvi - oni se zalažu za istinske vrednosti i najbolje interese Srbije.

1222.jpg
ana brnabic.jpg
WhatsApp Image 2024-11-27 at 11.10.10_3bb8210b.jpg
Čedomir Antić Milomir Marić
Aida Ćorović i Branislav Dimitrijević