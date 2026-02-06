Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas ceremoniji otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Ceremonija će se održati u Mladenovcu u 10 časova.

Radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Mladenovcu, koja je osnovana 1950. godine, počeli su 16. januara 2024. godine.

U Ministarstvu za javna ulaganja rekli su da je nova zgrada u kojoj se škola i danas nalazi podignuta 1966. godine, a da danas u školi radi 70 zaposlenih, i da školu pohađa 600 učenika.

Ukupna vrednost investicije je 325.065.239, 48 dinara, od čega je vrednost radova 272.817.734,64 dinara, od čega je Ministarstvo uložilo 194.119.657,92 dinara, dok je 78.698.076, 72 dinara izdvojio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

Vrednost opreme, za koju je sredstva obezbedio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je 52.247.504, 84 dinara.

Površina objekta pre rekonstrukcije i dogradnje iznosila je 2.071,65 metara kvadratnih, dok je sada 2.179,34 metara kvadratnih, a radovi su obuhvatili rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju celokupnog objekta uz dogradnju ulaznog učeničkog hola.

Fiskulturna sala nije obuhvaćena rekonstrukcijom, zbog tada nepotpune projektno-tehničke dokumentacije.

Dograđen je ulazni učenički hol od 108 kvadratnih metara neto površine, pošto su nedostajali prostori za okupljanje i druženje učenika, a hol predstavlja i toplu vezu objekta Gimnazije i fiskulturne sale.

Napravljene su i pristupne rampe za invalide, lift i toaleti.

Izgrađen je otvoreni amfiteatar površine približno 155 metara kvadratnih, a fasadni zidovi su termički izolovani, ugrađena je nova stolarija, zamenjen krov čime je urađena kompletna energetska sanacija objekta.

Sve instalacije u objektu su urađene, a obezbeđena je savremena klimatizacija objekta, što retko koji školski objekat poseduje.

Svi sanitarni čvorovi su potpuno adaptirani, zamenjene su podne obloge u učionicama, postavljeni su spušteni plafoni i novo osvetljenje.

Urađena je nova hidrantska mreža sa dizel agregatom, te su sprovedene sve protivpožarne mere u skladu sa propisima, a u neposrednoj blizini je izgrađena i trafostanica.

Takođe se radilo i na parternom uređenju oko samog objekta, pristupno dvorište za učenike i amfiteatar.