Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik je u dvorištu gimnazije dočekan uz aplauz, a on je istakao da je uloženo oko 3 miliona evra, i da je zahvalan gradu i nemačkim partnerima.

Kako je izgledala gimnazija pre, a kako izgleda posle rekonstrukcije, pogledajte u galeriji ispod:

- To pokazuje koliko je važno da brinemo o ljudima, deci, i da rešavamo probleme. Ovo moramo da radimo i u drugim mestima, i Međulužje i Vlaški dom moraju da dobiju isti tretman. Najvažnije je da dovedemo investitora i izgradimo auto-put od Malog Požarevca do Mladenovca, pa dalje do Aranđelovca. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora hteti da dođe - rekao je on.

Kaže da smo godinu dana trpeli najteži teror, i da smo izdržali sve.

- Vodili smo računa da nigde niko ne strada, pokazali smo se kao odgovorna država. I nemojte zaboraviti, kad god Srbija bude nezavisna i slobodna, kad se Srbija bori za sebe, uvek će da bude napadana. Uvek će gledati da je ruše i da je slome. Zato je naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju, da je ne damo nikome i da čuvamo mir. To nije lako, ali uz vašu pomoć i podršku - sve možemo! I Mladenovac i čitav ovaj deo Beograda, beskrajno mnogo volim, i lično ću se potruditi da uz sportski centar koji sam obećao da ćemo uraditi, da ćemo moći da ispunimo i vaše želje i potrebe mladih ljudi - kazao je Vučić.

Posebno se zahvalio okupljenima što ne mrze nikoga.

- I oni su naša braća i sestre, i vratiće se kada shvate koliko su ostrašćeni. Mržnja uništava onoga ko je pokazuje... Mi ćemo njih da pazimo i volimo, i da vodimo računa o Srbiji. Hvala vam najlepše, mnogo vas volim i hvala za ogromnu podršku. Živeo Mladenovac, živela Srbija - rekao je on, na šta se prolomio aplauz i povici "Aco Srbine".

Obilazak rekonstruisane zgrade

Vučić je potom krenuo u obilazak zgrade, sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad.

U razgovoru sa ambasadorkom, naglasio je da je važno brinuti o široj ekonomskoj slici, o BDP-u i drugim pokazateljima, ali je istakao da se mora voditi računa i o svakom čoveku i potrebama na "mikro" nivou.

- Vidite kako su stolice udobne, udobnije nego kada sam ja bio đak. Pogledajte i table... Ja ne mogu da živim bez tabli, u svakoj prostoriji imam po jednu - rekao je on kroz smeh tokom razgovora sa nemačkom ambasadorkom.

Rekao je da smo uvek brinuli o svim projektima, i da iako ima mnogo troškova oko Ekspa, razni projekti su spremni.

- Darko videli ste sa KFV-om, oni još 60 škola gledaju, tako da pripremajte dokumentaciju. Pošaljite Nemcima da tačno znaju, da vide kako i šta - rekao je Vučić ministru Glišiću.

Radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Mladenovcu, koja je osnovana 1950. godine, počeli su 16. januara 2024. godine.

Ukupna vrednost investicije je 325.065.239 dinara, od čega je vrednost radova 272.817.734 dinara, od čega je Ministarstvo uložilo 194.119.657,92 dinara, dok je 78.698.076 dinara izdvojio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.