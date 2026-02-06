Slušaj vest

Ministar pravde Republike Srpske i predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da je Republika Srpska trajno zagledana u svoju maticu Republiku Srbiju te da ova veza počiva na zajedničkoj kulturi, jeziku, istoriji i viziji zajedničke budućnosti srpskog naroda sa obe strane Drine.

Selak je istakao da Srbija i Srpska moraju sarađivati u svim oblastima, uz stalno očuvanje i unapređenje specijalnih i paralelnih veza, jer je to ne samo politička, već i istorijska i moralna obaveza.

- Srpski narod je jedan. Imamo dužnost da se međusobno poštujemo, podržavamo i zajedno radimo na realizaciji svega što je dogovoreno na Svesrpskom saboru, u interesu sadašnje i budućih generacija - naglasio je Selak.

Govoreći o konkretnim potezima koji potvrđuju ovakvo opredeljenje, Selak je podsetio da je njegov prvi bilateralni sastanak, kako u prethodnom sazivu Vlade Republike Srpske, tako i u aktuelnom, bio upravo sa ministrom pravde Republike Srbije.

- To jasno pokazuje koliko su odnosi Republike Srpske i Republike Srbije važni, kao i koliko se vodi računa da ti odnosi budu snažni, sadržajni i trajni - istakao je Selak.

Ministar pravde je posebno naglasio da saradnja Srpske i Srbije nije usmerena protiv bilo koga, već predstavlja izraz odgovornosti prema sopstvenom narodu, očuvanju njegovog identiteta i stvaranju sigurne i stabilne budućnosti.