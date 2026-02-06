MINISTAR PRAVDE SRPSKE PORUČIO: Veza Republike Srpske i Srbija počiva na zajedničkoj kulturi, istoriji i viziji zajedničke budućnosti!
Ministar pravde Republike Srpske i predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da je Republika Srpska trajno zagledana u svoju maticu Republiku Srbiju te da ova veza počiva na zajedničkoj kulturi, jeziku, istoriji i viziji zajedničke budućnosti srpskog naroda sa obe strane Drine.
Selak je istakao da Srbija i Srpska moraju sarađivati u svim oblastima, uz stalno očuvanje i unapređenje specijalnih i paralelnih veza, jer je to ne samo politička, već i istorijska i moralna obaveza.
- Srpski narod je jedan. Imamo dužnost da se međusobno poštujemo, podržavamo i zajedno radimo na realizaciji svega što je dogovoreno na Svesrpskom saboru, u interesu sadašnje i budućih generacija - naglasio je Selak.
Govoreći o konkretnim potezima koji potvrđuju ovakvo opredeljenje, Selak je podsetio da je njegov prvi bilateralni sastanak, kako u prethodnom sazivu Vlade Republike Srpske, tako i u aktuelnom, bio upravo sa ministrom pravde Republike Srbije.
- To jasno pokazuje koliko su odnosi Republike Srpske i Republike Srbije važni, kao i koliko se vodi računa da ti odnosi budu snažni, sadržajni i trajni - istakao je Selak.
Ministar pravde je posebno naglasio da saradnja Srpske i Srbije nije usmerena protiv bilo koga, već predstavlja izraz odgovornosti prema sopstvenom narodu, očuvanju njegovog identiteta i stvaranju sigurne i stabilne budućnosti.
- Srpska i Srbija ne grade odnose iz inata, niti na osnovu prolazne politike, već iz uvjerenja i istorijske svijesti. Snaga našeg naroda je u jedinstvu, a budućnost u dogovoru i zajedničkom djelovanju“, poručio je Selak, lider Socijalističke partije Srpske.