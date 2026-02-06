- Vodili smo računa da nigde niko ne strada, pokazali smo se kao odgovorna država. I nemojte zaboraviti, kad god Srbija bude nezavisna i slobodna, kad se Srbija bori za sebe, uvek će da bude napadana. Uvek će gledati da je ruše i da je slome. Zato je naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju, da je ne damo nikome i da čuvamo mir. To nije lako, ali uz vašu pomoć i podršku - sve možemo! I Mladenovac i čitav ovaj deo Beograda, beskrajno mnogo volim, i lično ću se potruditi da uz sportski centar koji sam obećao da ćemo uraditi, da ćemo moći da ispunimo i vaše želje i potrebe mladih ljudi - kazao je Vučić.