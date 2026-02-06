Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju rekonstruisane Gimnazije u Mladenovcu, da će se graditi auto-put od Malog Požarevca do Mladenovca i da će do Beograda biti potrebno samo pola sata vožnje.

- Uložili smo smo gotovo tri miliona evra u rekonstrukciju ove Gimnazije i zahvalan sam i gradu i nemačkim partnerima KfW. Hvala svima na podršci za to, ali to pokazuje samo koliko je važno da brinemo o ljudima, da brinemo o deci i da rešavamo probleme. Isto to moramo da uradimo sa školama u Vlaškom Dolu, a u Međulužje moramo da rešimo i probleme sa ulicama koji su izazvani neizvođenjem projekata Čista Srbija - rekao je Vučić tokom obilaska Gimanzije.

Vučić na otvaranju rekonstruisane Gimnazije u Mladenovcu Foto: Marko Karović

Poručio je da je najvažnije za taj kraj dovođenje investitora i izgradnja autoputa od Malog Požarevca do Mladenovca.

- Pa od od Mladenovca do Aranđelovca, a zatim dalje prema Rači, Despotovcu i Boru. Kada se to dogodi, onda će mnogo investitora želeti da dođe, onda će ljudi hteti da dolaze u Mladenovac neuporedivo lakše, a i bićete bukvalno spojeni sa Beogradom i to će biti pola sata puta, ne duže od toga - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitika"POKAZALI SMO SE KAO ODGOVORNA DRŽAVA" Vučić: Kad god Srbija bude nezavisna i slobodna, kad se bori za sebe, uvek će da bude napadana
Aleksandar Vučić (3).jpeg
PolitikaUŽIVO "BRINEMO O DECI, O SVIM LJUDIMA, I REŠAVAMO PROBLEME": Vučić obilazi rekonstruisanu gimnaziju u Mladenovcu (FOTO/VIDEO)
Aleksadnar Vučić (16).jpeg
DruštvoPOGLEDAJTE KAKO SAD IZGLEDA GIMNAZIJA U MLADENOVCU, KOJU DANAS OBILAZI PREDSEDNIK VUČIĆ: Od ruiniranog objekta do najsavremenije obrazovne ustanove,
Gimnazija u Mladenovcu pre i posle (13).jpeg
PolitikaVUČIĆ PORUČIO DA SRBIJE OSTAJE NA EVROPSKOM PUTU Analitičari: EU sad treba da pokaže da li i dalje želi prijem Srbije!
shutterstock_1237639432.jpg