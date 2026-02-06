Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić danas je na sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) predložio da se u dnevni red uvrsti njegov predlog za hitno odlučivanje o upućivanju javnih tužilaca u skladu sa novousvojenim izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

- Predlažem da VST zakaže za 20. februar sednicu na kojoj će doneti odluku o upućivanju javnih tužilaca, prvenstveno o upućivanju tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i da prethodno, u ponedeljak 9. februara uputi javni poziv svim tužiocima koji su upućeni u tužilaštva da Savetu do 19. februara podnesu saglasnost za upućivanje, odnosno predlog da ostanu i dalje upućeni u skladu sa novim zakonom koji stupa na snagu u ponedeljak - precizirao je ministar pravde koji se u rad sednice uključio video-vezom iz Brisela.

On je članove Saveta podsetio da imaju rok od 30 dana da tu odluku donesu da ne bi došli u situaciju da se istekom roka automatski prekine upućivanje.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Foto: Petar Aleksić

- Smatram da ima dovoljno vremena da svi oni koji su upućeni obrate Savetu sa molbom ili davanjem saglasnosti da i dalje budu upućeni, i na taj način da otklonimo bilo kakvu sumnju da će se prekinuti upućivanje i da će neka tužilaštva stati sa radom zato što neće biti dovoljno ljudi koji su obavljali posao ili da će se stati sa radom u nekim predmetima - naglasio je Vujić.

On je ponovio da Savet ima obavezu da deluje hino, te da je rok od 9. do 19. februara, 10 dana, primeren da upućeni tužioci dostave saglasnost, kao i da daje VST mogućnost da blagovremeno odluči o upućivanju, kako bi se prekinula neizvesnost kada je to pitanje na dnevnom redu.

Predsednik Saveta Branko Stamenković potom je izvestio da je urađena analiza upućenih javnih tužilaca kojih ukupno ima 20 – 11 ih je upućeno u JTOK, 2 u Javno tužilaštvo za ratne zločine, 2 u viša javna tužilaštva, dok su ostali upućeni u osnovna javna tužilaštva.

Podsetimo, od 11 upućenih u JTOK, jedan je tamo upućen još 2005. godine, dakle više od 20 godina radi kao "upućeni", a ne regularno izabrani tužilac.