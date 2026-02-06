- Miši i Saši ubili su decu Dalibora, Milana i Kristinu. Koliko sam mogao bio sam uz njih, a njima hvala što to nikada nisu zaboravili i uvek i svuda su sa nama. Znam i siguran sam da će ovi jaki ljudi uz ogromnu veru i nadu još mnogo toga stvoriti svojim porodicama i svojoj zemlji - napisao je Vučić na Instagramu.