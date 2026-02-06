Slušaj vest

Član Visokog saveta tužilaštva Miroslav Đorđević apelovao je na članove Izborne komisije tog Saveta da u najskorije vreme preduzmu šta je moguće da se sprovede odluka Ustavnog suda - da se ponove izbori za nove članove Saveta iz reda javnih tužilaca na dređenim biračkim mestima.

- Razumem njihovu rezigniranost, jer su svoj posao odradili savesno, ali mi ovde moramo gledati viši cilj, interese države i građana i moramo ispoštovati to da je odluka Ustavnog suda za nas apsolutno obavezujuća - rekao je Đorđević na sednici VST.

Đorđević je s tim u vezi predložio da se sa dnevnog reda današnje sednice skinu tačke koje se odnose na prestanak funkcija predsedniku, članovima i jednom zameniku Izborne komisije i da im se uputi dopis.

- U tom dopisu u mi bismo im izneli naš stav ukoliko ga VST kao takvog zauzme – da je ova radnja po prirodi hitna jer osnov njene obaveznosti proizlazi iz odluke Ustavnog suda - rekao je Đorđević govoreći o odluci Ustavnog suda da se izbori ponove na četiri biračka mesta u zakonskom roku od osam dana.

On je izrazio nadu da će izbori u najskorijem roku biti sprovedeni i da će biti obezbeđen konktnuitet rada Saveta do aprila meseca.

Ne propustitePolitikaNENAD VUJIĆ SE IZ BRISELA UKLJUČIO NA SEDNICU VST: Hitno da odlučimo o upućivanju tužilaca, posebno u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal!
Nenad Vujić 2.jpg
PolitikaZA DANAS ZAKAZANA SEDNICA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA: Zagorka Dolovac napravila strategiju potpune blokade rada najvišeg tužilačkog tela?
zagorka-dolovac.jpg
PolitikaMOLIM VST DA IZVRŠI ODLUKU USTAVNOG SUDA, DA TO NE BI MORALA VLADA: Petrov poručio - Odluka je opšteobavezujuća, izvršna i konačna za sve, pa i za VST
Vladan Petrov
PolitikaUSTAVNI SUD USVOJIO ŽALBE NA ODBIJENE PRIGOVORE NA NEREGULARNOSTI TOKOM IZBORNOG PROCESA: Ponavljaju se tužilački izbori na četiri mesta!
Branko Stamenković