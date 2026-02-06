Slušaj vest

Član Visokog saveta tužilaštva Miroslav Đorđević apelovao je na članove Izborne komisije tog Saveta da u najskorije vreme preduzmu šta je moguće da se sprovede odluka Ustavnog suda - da se ponove izbori za nove članove Saveta iz reda javnih tužilaca na dređenim biračkim mestima.

- Razumem njihovu rezigniranost, jer su svoj posao odradili savesno, ali mi ovde moramo gledati viši cilj, interese države i građana i moramo ispoštovati to da je odluka Ustavnog suda za nas apsolutno obavezujuća - rekao je Đorđević na sednici VST.

Đorđević je s tim u vezi predložio da se sa dnevnog reda današnje sednice skinu tačke koje se odnose na prestanak funkcija predsedniku, članovima i jednom zameniku Izborne komisije i da im se uputi dopis.

- U tom dopisu u mi bismo im izneli naš stav ukoliko ga VST kao takvog zauzme – da je ova radnja po prirodi hitna jer osnov njene obaveznosti proizlazi iz odluke Ustavnog suda - rekao je Đorđević govoreći o odluci Ustavnog suda da se izbori ponove na četiri biračka mesta u zakonskom roku od osam dana.