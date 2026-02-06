Slušaj vest

Rascep u redovima blokadera traje mesecima i svakim danom, svakim tvitom, postaje sve vidljiviji! Obračuni se vode u TV emisijama, podkastima, a naročito na društvenim mrežama. Novi front otvorio je Goran Ješić koji retvitijući tuđe objave pokazuje svoje nezadovoljstvo narativom "studenata blokadera", zborova, ali i dela profesora koji podržavaju akademce blokadere.

Tako je Ješić vrlo jasno pokazao šta misli o tome što su "studenti" odjavili opoziciju, i to deleći na svom Iks nalogu objave drugih korisnika koji cinično komentarišu što se u borbi protiv vlasti ponižava opozicija.

"Znam šta ćemo, aj se pravimo da ZLF i PSG nisu nikad išli na ove antifašističke skupove nego samo sad kad su zborovi pozvali", napisala je jedna korisnica Iksa, a zatim je stigao odgovor od druge:

"Tako je pre studenata i zborova nije bilo aktivizma ni antifašizma svi smo bili veverice, šišarkice", i sve je to Goran Ješić - koji je na Iksu aktivan pod nazivom "Užička republika" - retvitovao.

Foto: Printscreen X

Na Ješićevom nalogu su i poruke usmerene protiv profesora Mila Lompara, koji se nalazi na takozvanoj studentskoj listi - a budimo realni - više je to lista koju bismo mogli nazvati "DRUGA LIGA BIVŠEG REŽIMA".

Retvitovanjem izjave da „nema profesora koji je u ovih godinu dana toliko vređan i napadan kao on“, Ješić je vrlo jasno pokzao šta misli o profesoru Filološkog fakulteta u Beogradu.

Ješić je dodatno dolio ulje na vatru repostujući objavu u kojoj je Milo Lompar nazvan "fašistom".

Foto: Printscreen X

Preksinoć su u Beogradu održani skupovi antifašista i pristalica kvislinga Milana Nedića, a Goran Ješić retvitovao je objavu u kojoj se korisnik Iksa pita "U kojoj grupi je bio Lompar?"

Ozbiljne podele unutar blokadera ne jenjavaju od prošlog proleća: nedavno je Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, gostujući na N1 izrazio sumnju u broj potpisa koje su studenti navodno prikupili krajem prošle godine!

Bojana Selaković iz nevladinog sektora i Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta napale su Aleka Kavčića, koji je pominjao kao kandidat liste "druge lige bivšeg režima" jer je otišao u Strazbur sa grupom blokadera na dodelu nagrade Saharov blokaderima iz Srbije.

Đorđevićeva je takođe optužila studente blokadere da odbijaju koordinaciju sa opozicijom.

Na sve strane se stari saborci optužuju, vređaju i ukazuju na "krivce"...