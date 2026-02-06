Slušaj vest

Filozof Filip Grbić komentarisao je poslednji blokaderski skup održan na Savindan kada su odlučili da odu do Hrama Svetog Save kako bi pokušali da uvuku crkvu u svoju političku predstavu.

Grbić je istakao da je čak i malo sentimentalan prema njima, te da im sve im prašta ali da "glupljih ljudi od pumposlavaca nije bilo".

- Dakle, oni u pola 9 uveče idu da seku kolač u Hram Svetog Save! Ja kad sam gledao onaj bal vampira, 16 minuta tišine ispred pravoslavnog Hrama Svetog Save, ja sam se krstio! Ali sam se setio Isusovih reči iz Jevanđelja: "Sagradiću crkvu svoju i neće je vrata pakla prevladati". Tako sam se i osećao, došli ali neće vrata pakla da prevladaju! Oni su tada išli pod parolom "Znanje je moć", sa zastavama Grenlanda i Danske...to su postmoderni četnici - rekao je Grbić i dodao:

- I onda idu do Hrama a pritom zna se kad su bogosluženja, u koje vreme Hram radi i pritom im je sveštenik lepo rekao kako i u kojim uslovima mora taj kolač da se seče ali ne, oni moraju sa kamaradima da vide iz siledžijskih plenuma kako će to da reše", objašnjava Filip Grbić, filozof.